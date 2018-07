Orléans, France

Á partir de 14h, les supporters de l'Équipe de France pourront pénétrer à l'intérieur du Campo Santo pour suivre le quart de finale de la Coupe du monde entre la France et l'Uruguay. Le grand cloître de 4 500 m² peut contenir jusqu'à 5 500 personnes selon la municipalité.

En 2016, la mairie avait déjà organisé un tel événement à partir des quarts de finale de l'Euro 2016. Et la fan-zone avait à chaque fois fait le plein.

Le site privilégié pour sa sécurité

Le Campo Santo présente l'avantage d'être presque entièrement fermé. Ce qui facilitera les contrôles aux entrées. Des palpations et des fouilles des sacs seront effectuées avant de pénétrer sur le site. Les autorités ont également établi une liste d'objet interdit sur place : articles pyrotechniques et matériels explosifs, spray, vuvuzelas, hampes rigides, fagots de drapeaux, bouteilles, verres, canettes, armes, animaux, vélo, trottinette, skate, valise supérieure à 10 litres et les casques. Aucune consigne n'est prévue sur place.

Le Campo Santo, près de la cathédrale, accueillera un écran géant. - Capture d'écran Google Maps

La circulation et le stationnement seront également régulés aux abords du site. Entre 8 heures et minuit, se garer Rue des Bons Enfants, Rue Saint-Martin du Mail, Rue Émile Davoust, Rue Alsace Lorraine, Impasse de la Salamandre et rue Paul Fourché sera interdit. Sur ces axes, la circulation sera aussi interdite entre 13h et 19h.

Ce dispositif sera reconduit en cas de qualification des Bleus pour la suite de la compétition.