Orléans : la Police Nationale recherche en vain des services civiques à l'accueil des commissariats

La police nationale d'Orléans rame à trouver des candidats à un service civique. Trois postes sont à pouvoir pour 8 mois dès le 4 juillet à l'accueil du commissariat de la Ville et des cinq autres de l'agglomération. Ce dispositif à l'accueil existe depuis 5 ans à Orléans, même s'il a connu un coût d'arrêt avec le covid.

Il y a trois ans, l'expérience a pourtant été bénéfique à Coline Taffoureau. "J'aime bien le contact avec les gens et c'est ce que je cherchais en faisant ce service civique mais de façon beaucoup plus spontanée. On ne sait jamais à qui on va être confronté. La partie la plus compliquée a été de gérer le public quand il est agacé et énervé car on n'y va pas toujours pour le plaisir au commissariat. Heureusement qu'on avait les collègues à l'accueil pour gérer les conflits. A la fin de mon contrat, j'ai passé les épreuves d'officier de police que j'ai eu à l'écrit avant de me blesser lors de l'épreuve de sport. Je repasse les concours mais ce qui est sûr, c'est que cette expérience m'a conforté dans l'idée de faire ce métier".

Une bonne prise en charge des usagers ?

Mais cette offre d'"emploi" peut poser question. L'accueil d'un commissariat reste un centre névralgique où peuvent se masser tous types de personnes comme les plus fragiles. A cela s'ajoute la polémique sur les dépôts de plaintes de victimes de viol il y a quelques mois, notamment à Montpellier qui avait rappeler l'importance d'un effectif policier formé.

Des inquiétudes que balaye le commandant et chef du service de voie publique par intérim Frantz Videau. L'idée n'est pas de remplacer les policiers, "il ne faut pas confondre. La personne en service civique n'est pas là pour faire de l'accueil en soi mais du pré accueil. Elle ne sera pas toute seule derrière un comptoir à accueillir les gens. On lui demandera plutôt de faire du tri lors de fortes affluences pour orienter les personnes, leur dire si elles sont dans les bonnes files d'attente. Ce n'est pas le service civique qui va les prendre en charge et qui va recevoir leurs doléances. Le fait d'avoir un service civique peut améliorer notre dispositif et permettre à un jeune d'acquérir de l'expérience, se lancer dans la vie active et découvrir le métier de policier."