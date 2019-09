Orléans : la première pierre du chantier Co'Met posée le 12 septembre

C'est le projet le plus important de ces dernières années pour Orléans Métropole : la première pierre de Co'Met va être posée le 12 septembre par Olivier Carré et les officiels. Cet ensemble (salle de sports de 8 à 10000 places, cité des congrès, parc des expos, Zénith) doit voir le jour en 2021.

Orléans, France

C'est l'un des projets majeurs d'Olivier Carré, président d'Orléans Métropole depuis 2017 : la première pierre de Co'Met va être posée le 12 septembre prochain, sur le site de l'ancien parc des expos, au sud d'Orléans. Le préfet de la région Centre Val-de-Loire Pierre Pouëssel, le président de la Région François Bonneau et le président du Département du Loiret Marc Gaudet sont annoncés, signe de l'importance du moment.

Le chantier est confié à Bouygues. Et Co'Met doit ouvrir ses portes en 2021 et accueillir sur le même site une salle de sports d'une capacité de 8000 à 10 000 places (dont l'Orléans Loiret Basket, actuellement en Jeep Elite, sera le club résident), un palais des congrès, un parc des expositions, ainsi que le Zénith d'Orléans, situé juste à côté et qui restera dans sa configuration actuelle.

Co'Met, lancé par Olivier Carré, devrait coûter 110 millions d'euros. Après le feu vert de la commission d'enquête publique au printemps, les travaux de démolition de l'ex parc des expositions ont été effectués en mai dernier tandis qu'une nouvelle station de tramway, baptisée Co'Met, a vu le jour depuis la semaine dernière, et permettra l'accès à ce complexe.