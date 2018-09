Orléans, France

Dernière ligne droite avant la rentrée scolaire. Lundi 3 septembre au matin, plus de 12 millions d’élèves vont retrouver les salles de classes. Pour les parents il ne reste donc plus beaucoup de temps pour préparer les cartables. Des achats de rentrée scolaire qui coûtent cher et qui pèsent dans les budgets de certaines familles. Pour les aider à Orléans le magasin d'objet d'occasion, la Ressourcerie, en plein centre ville, propose de nombreuses fournitures scolaires à tout petit prix.

La Ressourerie est située au 106 rue de Bourgogne à Orléans © Radio France - Manon Derdevet

Cette année encore la Ressourcerie a eu beaucoup de succès. Les parents se sont arrachés les cahiers, les trousses ou encore les cartables.

Radidja a fouillé dans le petit bac où son entassés des dizaines crayons de couleur et de stylo pour compléter la liste des fournitures de ses deux enfants de cinq et sept ans. C'est la deuxième fois qu'elle vient dans la boutique et cette maman a trouvé son bonheur. "J'ai acheté un cartable presque neuf pour 3 euros. Ici on trouve beaucoup de choses et c'est moins cher. Quand on est obligé d'acheter quelque chose de neuf, on l'achète mais quand on peut acheter quelque chose qui peut être réutilisé, c'est encore mieux", explique Radidja.

Les cartables sont vendus parfois quatre fois mon cher que dans les grandes surfaces © Radio France - Manon Derdevet

Un peu plus loin à la caisse, Safiatou a choisi une petite trousse rose pour sa fille qui va rentrer en CM1 cette année. Pour elle cette boutique est indispensable si elle veut tout avoir pour la rentrée. "Je ne travaille pas donc c'est difficile pour moi de tout acheter. Ici c'est très intéressant parce que c'est moins cher. Tout ce qui manque à ma fille, je pourrai l'acheter ici. Elle va avoir tout ce qu'elle veut", se réjouit la maman.

Des fournitures issues de dons

Ces fournitures ont toutes été données au magasin qui les a ensuite remis sur le marché à moindre prix. Pour Christen qui s'occupe de récolter et de ranger toutes les fournitures dans le magasin, c'est un moyen de permettre à tout le monde d'avoir toutes les fournitures scolaires nécessaires pour la rentrée. "Ici il y a des dictionnaires très peu chers mais aussi des cahiers, des cartables ou des équerres à des prix bas. Ils sont parfois un peu plus abîmés que dans la grande distribution mais ça peut tout à fait servir", assure le vendeur.

Selon une enquête de la Confédération syndicale des familles, pour un enfant qui va faire entrée en CP, la facture des fournitures s'élève en moyenne à 165 euros.