Orléans-La-Source: l'association l'Escale victime de la baisse des emplois aidés

Sur les 17 permanents de l'association, 10 personnes sont en contrats aidés. Amenés à disparaître d'ici 2018, l'association risque la fermeture.

Pas question de ne parler que de ça au sein de l'association. A l'Escale, on préfère préparer la rentrée. Samir est animateur en contrats aidés : "je préfère penser à la rentrée à ce que tout se mette en place dans les sections sportives. L'avenir personnel, on verra plus tard."

L'Escale pour Samir, c'est son enfance : "je viens depuis que je suis tout petit". Le jeune homme finit donc par s'impliquer dans la vie de l'association et enchaîne les contrats d'avenir. "Ça m'a permis de suivre des formations en boxe thaïlandaise, j'ai pu me spécialiser pour enseigner, pour être responsable d'un centre de loisirs aussi" explique Samir. Des formations qui n'auraient pas été possibles avec un autre contrat "il faut trouver le financement soi-même et c'est 7.000 euros" indique-t-il.

Les dirigeants de l'association inquiets

L'Escale c'est 17 permanents dont 10 contrats aidés. Quatre d'entre eux ont déjà été supprimés en septembre. C'est l'inquiétude quant à l'avenir de l'association pour José Marinho Soares, directeur de l'Escale : "On est touchés de plein fouet. On n'a pas les moyens d'embaucher des personnes. Si on ne nous propose pas de reprendre d'autres contrats aidés, on risque la fermeture. Toutes activités confondues, ça concerne 800 personnes."

L'association attend donc un geste du gouvernement. Sinon, elle sera contrainte de mettre la clé sous la porte.