Coronavirus : à Orléans, la ville limite les activités sur les bords de Loire

La décision a été prise ce jeudi par le maire d'Orléans : les agrès sportifs en bord de Loire, les aires de jeux et les boites aux livres sont désormais interdits d'accès. Ces derniers jours, malgré les mesures strictes de confinement, beaucoup d'orléanais ont choisi les bords de Loire pour s'aérer un peu. Seulement, ils sont parfois très nombreux au même moment et dans le même périmètre. C'est vrai notamment sur les agrès sportifs : ceux qui s’entraînent dessus ne prennent aucune précaution particulière. Or, on sait désormais que le virus peut persister plusieurs heures sur certaines surfaces.

Je fustige le comportement de quelques-uns -Olivier Carré

Dans un communiqué à la presse, le maire d'Orléans, Olivier Carré, appelle au sens des responsabilités de tous les habitants. Il fustige aussi " le comportement de quelques-uns qui n'ont pas pris conscience de la gravité de la situation". Il rappelle que la police municipale n'est pas habilitée à contrôler les attestations de déplacement. Seule la police nationale peut le faire et le maire d'Orléans l'encourage donc à être plus sévère avec ceux qui ne respectent pas les règles.

Un contrôle de police ce jeudi sur les quais de Loire © Radio France - Anne Oger

Les bords de Loire restent ouverts à la promenade

Pour l'instant, la mairie d'Orléans n'envisage pas de fermer l'accès aux bords de Loire. " Ça doit rester un lieu de passage et de promenade mais limité " explique la mairie. Ce jeudi, plusieurs villes de Bretagne, de Vendée et du Sud de la France ont elles interdit l'accès aux plages.