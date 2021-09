Orléans : la ville s'offre cinq webcams pour faire sa promotion touristique

Depuis cet été, cinq caméras diffusent en direct des images prises à des lieux stratégiques d'Orléans : le Beffroi, la place du Martroi, la place de l'étape, le parc floral et le quai du Châtelet. Avec déjà 7.600 vues, l'outil doit aider à la promotion de la ville et donc à attirer des touristes.

Un coucher de soleil sur la Cathédrale, le mariage d'un ami à l'Hôtel Groslot ou encore le marché du vendredi soir place du Martroi. Désormais, où que vous soyez, vous pouvez suivre ces évènements en direct sur le site d'Orléans Métropole. Depuis cet été, la ville s'est offert cinq caméras qui captent en direct ce qui se passe à des points stratégiques de la ville. "C'est un formidable outil pour promouvoir la ville et attirer des touristes du monde entier" explique Quentin Defossez, l'adjoint au maire chargé de la ville numérique "mais, même si on habite à côté et qu'on a envie de voir ce qui se passe sur les bords de Loire, on peut se connecter".

La webcam installée sur les quais de Loire permet de suivre les préparatifs du Festival de Loire. - Capture d'écran ©Skaping

On a choisi cinq emplacements pour avoir la vision la plus large et la plus belle d'Orléans

Pour installer ces webcams touristiques, la ville a fait appel à la société Skaping, basée à Grenoble. "On est déjà présent sur des stations balnéaires comme le Touquet et les Sables d'Olonne" détaille Jean-Pierre Caurier, le directeur général. "Mais, au départ, on s'est crée dans les Alpes pour mettre en avant les superbes paysages de montagne".

Pour Orléans, Jean-Pierre Caurier est venu en personne passer quelques jours en ville pour réfléchir aux meilleurs emplacements possibles. "On avait 17 sites possibles au départ, on en a gardé cinq pour avoir vraiment la vision la plus large et la plus belle d'Orléans". L'une des webcams est installée au sommet du Beffroi de l'Hôtel des Créneaux, rue Sainte Catherine. Cette caméra 360° offre une vue sur tous les toits d'Orléans. " On est sur du très haut niveau avec des qualités d'images exceptionnelles même la nuit" insiste Jean-Pierre Caurier.

La webcam située sur le beffroi permet une vision à 360°. - Capture d'écran ©Skaping

D'autres caméras ont été installées au parc floral, devant l'Hôtel Groslot, sur la place du Martroi ou encore sur le parvis de la cathédrale. Depuis le début de l'été, il y a déjà eu 7.602 vues via les webcams d'Orléans, soit 150 visites par jour. "Ca démarre doucement mais je pense qu'on va monter en puissance. A Grenoble, on a des caméras qui font 1 million de vues par an" assure Jean-Pierre Caurier. En moyenne, pour Orléans, les internautes passent 8 minutes et 30 secondes derrière leurs écrans. "C'est vrai que c'est beaucoup mais il faut se dire qu'il y a peut-être des gens en mal du pays qui viennent se connecter et profiter". L'outil permet aussi de comparer les images au fil des jours et des mois, d'en partager sur les réseaux sociaux ou encore d'en télécharger. Toutes les images sont libres de droit.

Un passage télé avec la météo

Dans le détail, on sait déjà que 93% des images d'Orléans sont vues en France dont plus de la moitié par des internautes de la région Centre-Val de Loire. Les 7% restant par des étrangers en Chine, aux Etats-Unis ou encore en Belgique. Depuis cet été, les images du quai du Châtelet ont également été utilisées à deux reprises pour illustrer des bulletins météo sur LCI et BFM. "D'autres chaines encore vont suivre et ça va vraiment booster le nombre de vues, c'est forcé" assure Quentin Defossez. Pour acheter et installer ces caméras, la ville a déboursé 45.000 euros. "C'est beaucoup mais sur le long terme, on pense que ce sera bien plus rentable que n'importe quelle campagne de promotion en affiches ou sur le web".