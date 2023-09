Orléans : Le Centre Communal d'Action Social mobilisé pour soutenir les personnes âgés pendant la canicule

Depuis ce vendredi 8 septembre, les agents du Centre Communal d'Action Social (CCAS) appellent les personnes âgées ou atteintes d'un handicap pour prendre de leurs nouvelles. Ce sont 993 personnes concernées, inscrites dans le registre communal. Comme les fortes chaleurs deviennent une habitude, les familles sont plus présentes, les consignes sont intégrées et il y a moins de cas grave. "Dans les plans canicules des années précédentes ça pouvait arriver. Là les personnes sont bien au courant de ce qu'il se passe, elles restent bien au frais."

Mais cette prise de contact reste une nécessité et permet à Evelyne, bénévole appelée avec la réserve communale de garder le lien avec les personnes âgées qui sont restées à la maison : "J'ai au téléphone des personnes qui sont adorables, qui me racontent leur vie. Des fois ce sont des personnes qui sont seules donc nous sommes là pour parler avec eux, c'est très humain."

Car être isolé dans ces conditions, ça peut être une vraie détresse rappelle Delphine "Moi j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour me dire qu'elles n'en pouvaient plus d'être chez elles, dans le noir, depuis le début de la semaine. Elles ont la sensation de ne plus vivre."

Une convention signée avec des EHPAD à Orléans

S'il fait trop chaud, le CCAS invite les personnes âgées à aller dans des établissements publics comme les musées, qui restent ouverts. Mais pour les personnes qui sont loin du centre-ville, la mairie a signé une convention avec huit EHPAD de quartier qui permettent l'accès aux salles climatisées : "On avait déjà un partenariat l'an passé, la problématique c'est que les musées sont essentiellement en centre-ville. Quelqu'un qui habite dans le quartier de La Source, on ne va pas lui demander de venir pour se rafraîchir." explique Gauthier Dabout, adjoint en charge des Solidarités et de la Famille à la mairie d'Orléans. "Les seniors ont juste à appeler la cellule du CCAS et on les redirigera vers un établissement très proche. C'est dans la continuité de notre politique de proximité."

Il est possible d'appeler de joindre le CCAS jusqu'à la fin de l'alerte canicule au 02.38.68.46.86