Orléans : le château de Charbonnière transformé en centre d'hébergement pour accueillir des sans-abris

Orléans, France

Les températures baissent dans le Loiret. À Orléans, il fait jusqu'à -2°C la nuit. En ressenti, avec l'humidité, il fait encore moins. Une situation particulièrement difficile pour ceux qui vivent dans la rue.

Pour héberger les sans-abris, des endroits existent dans la métropole orléanaise. À l'année, environ 900 places sont disponibles. L'hiver (du 1er novembre au 31 mars) d'autres places sont ouvertes permettant de protéger jusqu'à un millier de personnes chaque nuit. Des lieux comme le château de Charbonnière peuvent être utilisés comme centre d'hébergement provisoire. France Bleu Orléans a pu rester une soirée avec l'association Imanis.

"Depuis jeudi dernier, on trouve une solution à toutes les personnes qui nous appellent."

Imanis s'occupe de cinq lieux d'hébergement dans la métropole d'Orléans, vingt-cinq au total dans le Loiret et le Cher. D'autres associations comme le Relais Orléanais ou l'Aidaphi accueillent également des personnes la nuit.

C'est grâce à ce mini-bus que les sans-abris sont transportés jusqu'au château de Charbonnière. © Radio France - Cyrille Ardaud

Pour espérer avoir une place d'hébergement de nuit, les sans domicile doivent appeler le 115, le numéro d'urgence, durant la journée. Jean Noel Guillaume est le directeur d'Imanis Loiret : "Un permanencier va leur répondre en plusieurs langues. Il va essayer de comprendre la demande. Si c'est un besoin d'hébergement on va les rappeler dans la journée et on leur donnera une heure et un lieu de rendez-vous. Depuis jeudi dernier, on trouve une solution à toutes les personnes qui nous appellent."

Les hommes et les femmes sont séparés dans deux pièces différentes © Radio France - Cyrille Ardaud

Jusqu'à 60 personnes dans le château de Charbonnière

Lorsque l'hébergement est éloigné du centre-ville, comme c'est le cas pour le château de Charbonnière, des mini-bus font la navette. Emilie est l'une des salariées d'Imanis, elle enchaîne jusqu'à 5 allers-retours par soir : "En l’occurrence le rendez-vous est fixé derrière l'ancienne prison d'Orléans. Une fois arrivés au château ils peuvent se servir une collation. Une soupe, des biscottes...."

Soupe, biscottes, café : une collation est proposée à l'arrivée. © Radio France - Cyrille Ardaud

Le château de Charbonnière peut accueillir jusqu'à 60 personnes. Les femmes et les hommes sont séparés. Des lits de camps ont été montés pour l'occasion. Moussa Adoum est originaire du Tchad, et il est arrivé en France il y a un mois. C'est la première fois qu'il passe la nuit dans un centre, d'habitude il reste dans la rue ou dans la salle d'attente des urgences : "Dans la rue, beaucoup de choses se passent. Le temps, le froid, la solitude le stress... Tout est compliqué."

"C'est confortable, c'est très bien. "

Henri quant à lui a déjà passé plusieurs nuits au château de Charbonnière. Il est heureux de montrer son lit, son espace à lui. Il est installé dans le fond de la pièce, juste à côté du radiateur : "C'est confortable, c'est très bien. Même les installations sanitaires, tout est très bien."

Henri est installé dans le fond de la pièce, au calme, juste à côté du radiateur. © Radio France - Cyrille Ardaud

Mais ces solutions ne sont jamais pérennes. Le matin, à 7h30 ils devront quitter les lieux. Imanis leur donnera un ticket de bus pour rejoindre le centre-ville, et s'ils veulent de nouveau une place le soir, ils devront rappeler le 115 dans la journée.