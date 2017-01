Orléans : le collège Jean Rostand en appelle à votre générosité pour l'organisation d'un voyage en Chine

Vingt élèves du collège Jean Rostand d'Orléans vont avoir la chance de partir en avril prochain en Chine. Mais il y a un problème : il leur manque 1000 euros pour financer le voyage. La principale de leur établissement a donc décidé de lancer une campagne de financement participatif.

"Ce sera sûrement le plus beau voyage de ma vie !" Ce sont les mots de Lucie, élève du collège Jean Rostand à Orléans. En robe chinoise, l'adolescente de treize ans distribue des tracts lors du défilé du nouvel an chinois organisé ce samedi dans la capitale loirétaine.

20 collégiens pour un périple de 12 jours

Les élèves profitent des festivités orchestrées par la mairie d'Orléans pour expliquer leur campagne de financement participatif. Vingt collégiens partiront en Chine du 1er au 12 avril prochain mais ils doivent encore récolter 1000 euros pour financer leur projet.

Le périple des vingt élèves va les mener à Yanghzou près de Shanghaï, et à Yueyang, une autre ville plus à l'ouest. Zélia, 13 ans, connaît le programme par cœur : "On va faire beaucoup de visites dans des temples bouddhistes, on va aller dans des collèges, rencontrer nos correspondants et puis on va faire du shopping évidemment !".

Un coût de 1600 euros par élève

Pour financer ce projet, le collège Jean Rostand a fait appel à la mairie d'Orléans, à la région, à l'Education nationale et à l'académie. Mais ça n'a pas suffi. La principale de l'établissement a donc décidé de lancer, la semaine dernière, une campagne de financement participatif.

"Si on arrive à récolter 1000 euros, ça leur permet de partir, explique Catherine Keller. Mais si on arrive à récolter 2000 euros de plus, ça leur permet d'aller visiter un site classé par l'Unesco qui a servi au tournage du film Avatar."

Les élèves eux sont impatients de découvrir l'empire du milieu. "Je suis un peu nerveuse mais super excitée de prendre l'avion, de voir Pékin, ça va être trop bien !, s'enthousiasme Loélia, 13 ans.

Au-delà de son intérêt culturel, ce voyage va permettre de changer l'image du collège pour Nafissatou et Léna. "Beaucoup pensent qu'à l'Argonne, on est tous des voyous mais c'est pas vrai", s'agace Nafissatou.

"On n'est pas des racailles comme certains pensent. On est ouverts à toutes les cultures et avec ce voyage, c'est l'occasion de le montrer" - Léna, collégienne

Si vous voulez aider les élèves du collège Jean Rostand, c'est par ici.