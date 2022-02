Orléans : le maire Serge Grouard pousse un coup de gueule sur les manifestations du samedi

" Clairement, on est emmerdés les samedis après-midi. Ca ne peut plus durer". C'est par ces mots, assez crus, que le maire LR d'Orléans a exprimé sa colère jeudi après-midi en marge d'une visite de presse. En ligne de mire, les manifestations organisées les samedis en centre ville et notamment celles des opposants au passe sanitaire et au vaccin contre le Covid. Ils sont mobilisés à Orléans depuis l'été dernier.

Tramway arrêté et commerces impactés

" On a des manifestants qui ont parfaitement le droit de manifester mais ils en profitent pour bloquer, à quelques uns, les lignes de tramway. C'est insupportable". Pour Serge Grouard, c'est aussi une question de respect vis à vis des commerçants : " Ce genre de manifestations, ça gêne ceux qui viennent tranquillement en centre ville se promener, se détendre et aussi bien sûr les commerçants".

Je ne remets pas en cause le droit de manifester. Mais, il faut respecter tout le monde

Le maire d'Orléans vient donc de solliciter la Préfecture du Loiret, qui délivre les autorisations de manifester. " Il faut que chacun trouve raison là dessus. Tout le monde a le droit de s'exprimer mais on peut le faire dans le respect des autres."