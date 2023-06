Orléans : le risque d'effondrement de l'immeuble situé au 19 rue de Bourgogne s'accentue

Evacués depuis le 12 janvier 2022, les immeubles situés au 19 et 21 de la rue de Bourgogne à Orléans font depuis l'objet d'une étroite surveillance par des experts du Cerema. Ces derniers ont détecté ces dernières heures "une évolution significative du 19 rue de Bourgogne" indique la Mairie dans un communiqué.

ⓘ Publicité

Evolution la plus significative depuis décembre 2022

Ces mouvements concernent "la partie supérieure de la façade qui n'est pas bloquée par le mur du 21 rue de Bourgogne (...) et témoignent d'une accentuation du risque de ruine partielle (ou totale) du bâti. S'ils peuvent aussi s'atténuer progressivement, illustrant un rééquilibrage du bâtiment, c'est l'évolution la plus significative constatée depuis celle de décembre 2022" précise le communiqué.

En conséquence, la Mairie a décidé dès ce week-end de renforcer la surveillance du site en demandant à la police municipale d'effectuer des rondes plus fréquentes et par vidéo-protection. "Il est rappelé que toute entrée dans le périmètre de sécurité est exclue en raison du risque de chute des bâtiments. Il en est de même pour les opérations à proximité".

Des consignes données aux riverains en cas d'effondrement

La Mairie a donné aux habitants des immeubles avoisinants des consignes à suivre. En cas d'effondrement, les riverains situés côté impair devront "évacuer leur habitation (...) et s'éloigner de la zone de danger, vers l'Est pour le 13 rue de Bourgogne jusqu'à un point de rassemblement au carrefour de la rue de Solférino et de la rue de Bourgogne; vers l'Ouest pour le 25 rue de Bourgogne, jusqu'à un point de rassemblement au carrefour de la rue de l'Etelon et de la rue de Bourgogne".

Quant aux habitants des numéros 22 et 20 rue de Bourgogne, consigne leur a été donnée de "se confiner (...) de manière à éviter d'être exposé à des chutes de gravats et attendre l'intervention du SDIS, qui décidera des suites à donner"