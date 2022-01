Orléans : les anti-pass et anti-vaccin de nouveau dans les rues ce samedi

Leur dernière manifestation à Orléans remonte au 11 décembre 2021. Les anti-pass et anti-vaccin avaient choisi de faire une pause. " On avait besoin de recharger les batteries, ça fait quand même 6 mois qu'on est mobilisé. Mais, on ne lâchera pas " explique Sarah, du collectif orléanais Citoyen, Citoyenne. Ce samedi 8 janvier, un nouveau défilé est donc prévu dans le centre ville d'Orléans entre la Place de la République et la Place du Martroi, en passant par la Cathédrale, la Place d'Arc et la rue de la République.

On nous traitait de complotistes. Mais, cette fois, c'est réel, le pass vaccinal arrive

Depuis l'été dernier, ces manifestants avaient déjà exprimé à plusieurs reprises leur opposition au pass sanitaire. Pour eux, l'instauration au 15 janvier d'un pass vaccinal est " le summum de cette dictature sanitaire". Pour Maxime, 78 ans et habitué des cortèges du samedi après-midi à Orléans," la France n'est plus une démocratie et on prend des mesures liberticides qui ne se justifient pas."

Avant l'arrivée au Sénat du projet de loi sur le pass vaccinal, Sarah invite d'ailleurs les sénateurs à aller regarder de plus près les chiffres sur le Covid et les cas de contaminations. " Moi, je n'invente rien. Regardez en détail le dernier bulletin du réseau Sentinelles sur le site du Ministère de la Santé. On ne parle pas de 700 cas de Covid pour 100.000 habitants, ce serait 10 fois moins. Alors, arrêtons de faire paniquer les gens."

La petite phrase de Macron ? Je m'en fous totalement

Interrogé sur la petite phrase d'Emmanuel Macron, qui a dit vouloir "emmerder les non-vaccinés", Maxime répond du tac au tac qu'il ne changera pas de position : "Moi, je m'en fous totalement de ce qu'il peut dire. Toute la famille est comme moi, non vaccinée, à part mon fils ainé qui a eu ses deux doses. Mais, ça ne l'a pas empêché d'attraper le Covid". Pour ce septuagénaire, " on en fait beaucoup trop sur cette pandémie qui n'en est pas une. Ca alimente juste le chiffre d'affaire des laboratoires."

Une plainte contre Emmanuel Macron ?

De son côté, Sarah a des mots très durs contre le Président Macron. " Pour moi, il n'est plus le Président de tous les Français. Il stigmatise les non-vaccinés et les met en danger. Déjà aujourd'hui, on me traite d'assassin ou de meurtrière simplement parce que j'ai fait un choix". Au nom du collectif Citoyen, Citoyenne, Sarah envisage de déposer une plainte contre le Président, pour " injure publique, abus d'autorité de la part d'un personne dépositaire de l'autorité publique, atteinte aux libertés individuelles et aussi une mise en danger de la vie d'autrui".