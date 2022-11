Orléans : les handballeurs de l'équipe de France seront les premiers à fouler le terrain de CO'Met

Après le parc des expositions déjà inauguré en septembre, c'est la nouvelle salle des sports de CO'MET qui va enfin ouvrir ses portes. Un premier évènement de taille est programmé le 7 janvier prochain avec la venue de l'équipe de France masculine de handball. Les Bleus, champions olympiques en titre, disputeront une rencontre dans le cadre du Tournoi de France dont les demi-finales auront lieu au Mans et les finales à Orléans. La France sera alors opposée soit à l'Egypte soit à la République Tchèque.

ⓘ Publicité

Après les handballeurs, les volleyeurs et basketteurs français viendront aussi à CO'MET

Deux autres évènements de dimension internationale sont également programmés dans le nouvel équipement orléanais. Dans le cadre de Ligue mondiale de Volley, une compétition officielle se tiendra du 20 au 24 juin. Elle réunira quatre nations dont la France. Enfin, en basket, l'équipe de France masculine jouera à Orléans, en août prochain, une rencontre amicale face à un adversaire encore à désigner. Ce sera juste avant que les joueurs de Vincent Collet ne s'envolent pour les Mondiaux aux Philippines.

On sera les seuls, après Paris, à recevoir ces 3 équipes la même année

Thomas Renault © Radio France - Antoine Denéchère

"Pour moi, c'est un honneur ! On va recevoir les sports français les plus titrés en collectif" explique Thomas Renault, l'adjont aux sports à la mairie d'Orléans et conseiller délégué à la Métropole. " On a bien vendu notre destination avec un très bel outil. Et, on a dû être persuasif car on sera les seuls, après Paris, à recevoir dans la même année le hand, le volley et le basket." Selon l'élu, les 10.000 places pourraient être vendus pour chacun de ces évènements. " Est-ce que c'est une salle sur-dimensionnée comme on a pu l'entendre ? La réponse est non et on aura la preuve avec ces évènements."