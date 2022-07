Orléans : les locations de vélos passent la seconde en juillet

Qui dit début des vacances et retour du soleil, dit balade à vélo sur les bords de la Loire. Et après deux saisons estivales marquées par le Covid, les touristes français et étrangers reviennent dans la région pour pédaler. Résultat, les loueurs de vélo sont pris d'assaut.

Marianne et son fils Sébastien sont venus exprès d'Espagne pour pédaler le long des bords de Loire. "On va à Tours à vélo. Avant le Covid, on avait fait 100km en Espagne en 4 jours, quand il avait 6 ans" explique-t-elle au micro de France Bleu Orléans. A l'époque, il l'a fait sans souci, alors là, maintenant qu'il a 10 ans, on va un peu plus loin, un peu plus vite (sourires)".

Une location qu'elle a réalisée via Internet. "Cela a été très facile pour moi, même si je m'y suis pris un peu à la dernière minute, et ça c'est mois bien (rires)". Quelques instants après, une famille originaire du Tarn récupère également leur vélo de location, mais eux avaient prévu leur coup. "On les a réservé il y a de cela quelques semaines, comme ça pas de stress".

Moins de stock pour une demande plus importante

Ces touristes sont plutôt chanceux car dans les prochains jours, il sera quasiment impossible de louer un deux roues à Orléans. Jean-Claude langerome, est gérant de DFJ location, à côté de la gare d'Orléans: "C'est déjà blindé, beaucoup de réservations ont été faite en mai, juin. Là, si quelqu'un vient, ça peut encore le faire, mais il ne me reste qu'une quinzaine de vélo", détaille-t-il.

Jean-Claude Langerome, gérant d'une boutique de location près de la gare d'Orléans, est quasiment complet pour le mois de juillet. © Radio France - Julien Froment

Car les stocks sont limités, les constructeurs ont du mal à approvisionner. Jean-Claude Langerome n'a par exemple que 70 vélos à disposition cet été, contre le double l'an dernier à pareille époque.

Isabelle, gérante de la boutique Vélo Val de Loire, abonde: "Ca part bien en vue du 14 juillet. Les touristes sont revenus en masse, les étrangers sont de retour. Du Canada, des Etats-Unis, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, voire de Saint-Pierre et Miquelon", énumère-t-elle pour France Bleu Orléans. Les touristes étrangers sont plus prévoyants que les Français, ils organisent - en règle général - tout en amont. Les Français, c'est plutôt 'ah, tiens il fait beau, faisons' du vélo. Sur des locations courtes, on essaye toujours d'avoir du stock, en revanche sur des locations longue durée, ça devient plus tendu."

Pas de problème en tout cas pour Marianne, son porte bagage bien chargé, ses sandwichs prêts et les bords de Loire qui l'attendent pour le grand départ.