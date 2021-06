Orléans : les pistes cyclables post-confinement seront bien pérennisées

A la veille de la Journée Mondiale pour le Vélo, voilà une nouvelle qui va réjouir les cyclistes d'Orléans et de la Métropole. Les "coronapistes",crées à Orléans lors du déconfinement de mai 2020, pour éviter la foule dans les transports en commun, sont pérennisées. Cela concerne les couloirs cyclables des boulevards Jean Jaurès, Verdun, Rocheplatte et Alexandre Martin ainsi que les pistes de la rue royale et du pont George-V.

Des travaux de sécurisation lancés dans les prochains jours

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dès le lundi 7 juin, la Métropole d'Orléans va d'ailleurs lancer des travaux pour sécuriser les pistes sur les boulevards. Les marquages jaunes au sol (qui devaient être temporaires) vont être repris avec de la peinture blanche. Des panneaux de signalisation vont également être installés. Pour la rue royale et le pont George-V, la Métropole a fait faire une expertise plus pointue pour notamment sécuriser au mieux le carrefour entre les quais, la rue royale et le pont. Les marquages jaunes devraient donc rester un peu plus longtemps avant un aménagement définitif.

La Métropole veut reprendre ce carrefour en bas de la rue royale © Radio France - Patricia Pourrez

C'est une avancée mais il y a encore tellement à faire pour le vélo sur la Métropole d'Orléans

Le maintien des "coronapistes" est plutôt bien accueillie par les collectifs de défense du vélo sur Orléans. " De toute manière, c'était inimaginable pour la Métropole de revenir en arrière sur ces pistes alors qu'elle vient de lancer des Assises de la transition" explique Nicolas Guilmain du blog Jeanne à Vélo. Ce défenseur des mobilités douces émet tout de même quelques réserves sur l'aménagement des pistes sur les boulevards. "On est sur les voies de bus en site propre autorisant les vélos donc ce n'est pas le top. Il faudra vraiment à terme des aménagements en site propre pour les vélos surtout sur un axe aussi chargé". Pour Nicolas Guilmain, la Métropole reste malgré tout à " l'année zéro en terme de vélo". Il estime qu'il y encore beaucoup d'aménagements à lancer notamment pour desservir les zones d'activités comme le Pôle 45.