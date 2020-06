Orléans : Les policiers en colère jettent leurs menottes à terre

Place de la République, à Orléans, une centaine de policiers, officiers, forces de l'ordre et autres gardiens de la paix, se sont réunis pour jeter leurs menottes vendredi en début d'après-midi devant le monument de la République.

Colère contre le ministre de l'Intérieur

Un geste symbolique pour contester les propos du ministre de l'intérieur Christophe Castaner tenus quelques jours plus tôt. Celui-ci avait en effet affirmé "la tolérance zéro" vis-à-vis des actes racistes dans la police et annoncé vouloir interdire plusieurs techniques d'arrestation telles que l'étranglement. "Le ministre de l'intérieur, qui est soit disant le premier flic de France, est allé trop loin. Ce qu'il a dit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On critique toujours la police, on n'en peut plus." rappelle Fabien Arvaron, secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale Loiret lui aussi présent à la manifestation.

Les menottes jetées sur le sol au pied de lu monument de la République, à Orléans. - Droits réservés

Au milieu des policiers et autres gardiens de le paix rassemblés place de la République, Caroline Janvier, députée LREM dans le Loiret, était présente : "on a tous conscience du rôle majeur que les policiers jouent dans notre société, c'est important de leur montrer notre soutien et notre reconnaissance." Et d'ajouter : "il y a bien sûr des actes racistes dans la police mais ils ne doivent pas entacher l'image de toute une profession."

Rassemblements partout en France

Comme à Orléans, un peu partout en France, jeudi et vendredi, les policiers se sont rassemblés pour jeter leurs menottes, à Nanterre, Quimper ou encore Paris où les policiers sont allés jusqu'à la Place Beauvau, où se trouve le ministère de l'Intérieur. Pour Fabien Arvaron le ministre doit réagir, et vite : "nous en avons vraiment assez, aujourd'hui on a jeté nos menottes, mais si le ministre ne nous entend pas, ce sera très différent les prochaines fois."

En attendant, Christophe Castaner reçoit à tour de rôle, jeudi et vendredi, les différents syndicats de police dans l'espoir d'apaiser leur colère.