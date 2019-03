Orléans : les policiers municipaux sont désormais équipés de caméras-piétons

Orléans, France

Depuis vendredi après-midi, dans les rues d'Orléans, vous pouvez apercevoir de nouveaux appareils fixés aux uniformes de certains policiers municipaux. Il s’agit de caméras-piétons qui permettent aux agents de filmer leurs interventions. Les images pourront ensuite être utilisées (notamment en cas de litiges entre citoyens et usagers), et conservées pour six mois maximum. La loi précise que ces caméras doivent être visibles et qu’un signal doit permettre de savoir que l’enregistrement est en cours.

Vingt-deux caméras pour la police municipale d'Orléans

Au total, vingt-deux caméras-mobiles sont désormais en service au sein de la police municipale. La Ville d’Orléans attendait avec "une certaine impatience" la parution du décret d’application de la loi du 3 août 2018 permettant aux policiers municipaux de bénéficier de cet équipement, au même titre que la police nationale et la gendarmerie. C’est chose faite depuis le 27 février, puis la publication d'un arrêté du préfet du Loiret le 7 mars.

La commission nationale informatique et libertés a émis un avis favorable fin 2018 sur ce dispositif de caméras-piétons, avec quelques réserves, notamment sur le fait que les enregistrements sont possibles partout, y compris dans des lieux privés. Ces caméras avaient été testées dans plusieurs villes entre 2016 et 2018, avant d'être retirées en attendant le vote de la loi.