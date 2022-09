Orléans : les premiers étudiants de la faculté de médecine ont fait leur rentrée

C'est un jour symbolique voire même historique pour Orléans : la ville a désormais sa faculté de médécine. Ce lundi après-midi, le campus de la Source a accueilli 105 étudiants en PASS, le Parcours d'Accès Spécifique de Santé. C'est la 1ère année commune à tous avant d'intégrer une spécialité : médécine, odonlogie, pharmacie ou kinésithérapie.

105 étudiants à cette rentrée dont 65 originaires du Loiret

Pour Orléans et le Loiret, c'est surtout l'aboutissement d'un combat qui a duré plus de 20 ans. " On pourra peut-être la baptiser la fac Jean Castex" plaisante Florent Montillot, le 1er adjoint au maire d'Orléans, chargé de l'enseignement supérieur. Au printemps dernier, l'ancien premier ministre a donné son feu vert pour ouvrir une faculté de médécine à Orléans afin de répondre aux problématiques de désertification médicale. " Après, les choses sont allées à la vitesse de la lumière" insiste François Bonneau, le Président de la Région, " On s'est tous mis au boulot pour aboutir à ce lancement".

Conférence de presse pour l'ouverture de la fac de médécine autour d'Eric Blond, le président de l'Université © Radio France - Patricia Pourrez

Pour cette rentrée, 105 places ont été ouvertes. " Les 3/4 de ces jeunes sont originaires de la région et notamment du Loiret et de l'Eure-et-Loir" détaille le président de l'Université, Eric Blond. " On répond bien à une demande locale et c'est important pour la suite, si on veut garder nos futurs médécins sur le territoire". Sur 105 étudiants, il y a 47 hommes, 58 femmes et 33% de boursiers. " Moi, clairement, ça m'arrange d'être ici plutôt qu'à Tours" confie Maëlys, originaire de Donnery et nouvelle étudiante en PASS. "J'ai fait mon lycée à Saint Jean de Braye. Pour des raisons financières et pratiques, je préférais rester sur la fac d'Orléans. L'ouverture du PASS est arrivée pile au bon moment pour moi".

Ces jeunes vont essuyer les plâtres mais on va tout faire pour les chouchouter

Pour cette 1ère année, les cours seront assurés par des enseignants de la faculté de médecine de Tours. Les cours magistraux seront enregistrés à la fac de médécine de Tours et diffusés le lendemain matin à Orléans. Quant aux travaux dirigés, ils seront eux en présentiel sur le campus. " A Tours, aussi, les étudiants suivent les cours en visio à tour de rôle. On a tout fait pour qu'il n'y ait pas de différence entre les deux facultés" explique Eric Duverger, chargé des formations médicales à l'université d'Orléans. " Après, c'est vrai que ces jeunes vont essuyer les plâtres comme on a essuyé les plâtres il y a deux ans avec le lancement des LAS, les licences avec option santé. Mais, vraiment, on va tout faire pour les chouchouter".

Des étudiants de Tours vont assurer du tutorat

Tout au long de l'année, ces étudiants en PASS pourront bénéficier d'un tutorat avec des étudiants en 2ème ou 3ème année de médécine. Ils viendront spécifiquement de Tours, deux fois par semaine, pour faire passer, à ceux qui le souhaitent, des examens blancs. " On fait ça sous forme de QCM, on corrige ensemble et c'est surtout l'occasion de se rencontrer, de discuter, de parler aussi du moral" précise Arthur Magiéra, président du tutorat santé à Tours.

Des professeurs et praticiens hospitaliers en cours de recrutement

Dès l'année prochaine, la faculté de médécine d'Orléans aura ces propres enseignants. Car en 2ème année, tous les cours sont en présentiel. Pour cela, une dizaine de praticiens vont être recrutés pour enseigner et en même temps exercer à l'hôpital. Ce sera l'ossature du futur CHU, le centre hospitalier universitaire. A terme, d'ici 6 à 7 ans, 2.000 étudiants seront accueillis à la faculté de médécine d'Orléans.

Précisons que dans le même temps, la ville d'Orléans vient d'ouvrir une antenne de la faculté de médecine de Zagbreb, en Croatie. (formation facturée 12.000 euros par an). Les 17 premiers étudiants viennent eux aussi de faire leur rentrée avec deux semaines de cours intensifs d'anglais au Lab'O.