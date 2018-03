Orléans, France

"Les femmes ont davantage de contrats précaires, des temps partiels. Comment une femme peut-elle vivre avec ça", se désole Odile, l'une des manifestantes qui a rejoint le rassemblement, place du Martroi, à Orléans.

"Nous nous sommes donnés rendez-vous à 15h40, une heure symbolique à partir de laquelle les femmes travailleraient gratuitement", explique-t-elle, drapeau de la CGT dans les mains. Le cortège a ensuite défilé dans les rues d'Orléans pour rejoindre le siège de l'Union des entreprises du Loiret.

Annonces gouvernementales et scepticisme

Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures censées favoriser l'égalité hommes-femmes.

De la "poudre aux yeux", selon Paulette. Pour Patricia et Emmanuelle, "c'est encore une loi supplémentaire. Des lois il y en a déjà plein. Si déjà on appliquait les lois sur l'égalité professionnelle on ne serait pas au niveau où on est".