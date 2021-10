Orléans : mobilisation en forte baisse pour dire "non" au pass sanitaire

Douzième samedi de mobilisation partout en France, y compris à Orléans, pour dire non au pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Depuis quelques semaines le nombre de manifestants est en baisse. Ce samedi, ils étaient environ 600 et ont défilé sans la CGT.

"Le pass sanitaire, on n'en veut pas". Depuis douze samedi consécutifs, le message est clair dans le cortège de manifestants orléanais : non au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale des soignants. À Orléans, la mobilisation est tout de même en baisse depuis plusieurs semaines. Ce samedi, ils étaient environ 600 à partir de la place de la République, à 14h30, et défiler dans les rues.

Manifestation sans la CGT

Pour la première fois depuis le début de la mobilisation, le 17 juillet, la CGT n'a pas ouvert le cortège. Le syndicat n'était pas présent lors du rassemblement, seuls des manifestants lambdas et des membres du collectifs "apartisan" Citoyen Citoyenne défilaient. Pour Sarah Bertran, l'une des organisatrices du collectif et syndiquée à la CGT, "il y a une certaine fatigue après autant de semaines, il faut assurer la sécurité à chaque fois...".

"La CGT n'est pas venue pour cette fois mais ça n'empêche pas qu'elle revienne samedi prochain", ajoute-t-elle. Par ailleurs, le syndicat se prépare aussi à la grande journée de mobilisation de mardi, pour la défense des salaires, des emplois, des conditions de travail et d'études.