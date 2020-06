Déconfinement : Orléans fait la chasse aux incivilités et aux masques jetés par terre

La Ville d'Orléans accroît la lutte contre un "phénomène dangereux et irresponsable", à savoir les jets de gants, masques, et autres déchets par terre dans les rues de la ville et sur les bords de Loire. Soixante poubelles supplémentaires ont été installées et les patrouilles sont renforcées.

Avec le déconfinement, la Ville d'Orléans constate un retour des incivilités sur la voie publique. Crottes de chien, poubelles sur le trottoir, jets de mégots réapparaissent. Et phénomène nouveau et logique : de plus en plus de masques et de gants sont jetés par terre. "Un phénomène irresponsable et dangereux", selon la Ville.

Plus de poubelles, plus de patrouilles

Pour faire face, la municipalité annonce l'installation de soixante poubelles supplémentaires, notamment sur les quais de Loire (elles sont relevées trois fois par jour), ainsi qu'un renfoncement des effectifs "propreté" et de la brigade "Stop Incivilités" mise en place en 2019, dans tous les quartiers d'Orléans, et sur les bords de Loire le week-end.

La secrétaire d'Etat à l'écologie Brune Poirson a annoncé dimanche une hausse du montant des amendes pour ceux qui sont pris sur le vif en train de jeter des masques ou gants par terre. L'amende passera de 68 à 135 euros.