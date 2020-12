Noël "marque encore plus les inégalités", pour le directeur du Secours Populaire du Loiret

Les Père Noël Verts du Loiret auront encore eu du boulot, cette année : environ 6 000 personnes ont bénéficié des actions du Secours Populaire dans le département, à l'approche des fêtes. Ces petits lutins au bonnet verts, bénévoles de l'association, ont participé ce mercredi à la dernière distribution de l'année. "Noël reste un moment où y a beaucoup de commerces, de consommation, donc forcément dans ces moments là il y a ceux qui peuvent accéder aux produits et multiplier les achats, et puis il y a des personnes qui restent un peu sur le bord du chemin", explique le directeur départemental sur Secours Populaire, Nicolas Jaffré. "C'est un marqueur qui marque encore plus les inégalités."

Des cadeaux ont été distribués aux plus jeunes enfants. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Dans les cagettes distribuées aux familles, au local du Secours Populaire du quartier des Blossières, à Orléans, quelques conserves de légumes, des produits d'hygiène, des fruits mais aussi des quenelles, des terrines, de la viande ou du poisson, histoire d'améliorer un peu le repas du réveillon. "Ce n'est pas tous les jours que l'on peut en acheter", témoigne Evelyne. "Quand vous regardez le budget, la priorité ce n'est pas le chocolat !" Pour les plus jeunes, en plus du traditionnel colis alimentaires, quelques cadeaux, déjà emballés, prêts à mettre sous le sapin. "C'est difficile souvent pour nous qui avons de grandes familles et peu de moyens. Cela permet de compenser un peu, c'est une aide."

20% de bénéficiaires en plus cette année

Comme Eveline, ils sont 6 000 a avoir été accompagnés en cette période de fêtes, encore plus particulière cette année. Cathie Chauvin, la responsable du centre des Blossières, a vu arriver plus de bénéficiaires. "C'est énorme, on a des inscriptions en permanence. Des gens que l'on ne voyait pas, qui étaient sur le fil du rasoir et qui ont basculé", frappés par la crise économique. Un chiffre est parlant : sur la centaine de familles accueillies, 20 ont poussé la porte de l'association pour la première fois en 2020.

Ceux pour qui l'année est difficile, aussi, sont les étudiants, qui, cette année, ne rentreront pas tous en famille, en raison de la pandémie de Covid-19. Une distribution de plateaux repas, à destination de ces jeunes, est prévue ce jeudi 24 décembre, au centre de l'association dans le quartier de La Source, en partenariat avec la ville d'Orléans. "130 plateaux vont être confectionnés par un traiteur, de quoi faire un repas de fête pour 130 étudiants, qui restent ici seuls, dans de petits logements, qui ne peuvent pas travailler pour la plupart en raison de la crise sanitaire", détaille Nicolas Jaffré. "C'est un peu la double peine : ils n'ont pas d'argent, pas de quoi remplir le frigo, et en plus la solitude. C'est aussi l'idée, en nous rencontrant, de pouvoir passer un moment d''échange."