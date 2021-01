VIDEOS - Petits et grands manifestent à Orléans contre le port du masque obligatoire pour les enfants

Le port du masque est obligatoire pour tous les enfants de plus de six ans depuis le 2 novembre dernier, ce qui soulève la colère de plusieurs dizaines de parents orléanais. Pour la deuxième fois en quelques semaines, ils se sont rassemblés pour protester haut et fort contre cette mesure.

Une cinquantaine de parents et d'enfants se sont rassemblés Place du Martroi à Orléans contre l'obligation de porter un masque dès six ans.

Pancartes levées, masques souvent baissés, la cinquantaine de manifestants réunie à Orléans ce samedi, à l'appel du collectif Enfance et Libertés - qui assure s'appuyer sur des rapports de la Société française de pédiatrie - a une revendication claire : "Laissez nos enfants respirer !" C'est le slogan qu'ils ont clamé, en chanson, en se dirigeant de la Place du Martoi au siège de l'inspection académique du Loiret, rue Eugène Vignat, avec parfois, des phrases choc.

Les manifestants ont traversé le centre-ville d'Orléans en clamant "laissez nos enfants respirer !" © Radio France - Marine Protais

"Il est inhumain de masquer nos enfants, c'est de la maltraitance !", s'époumone Sabrina, venue de Seine-et-Marne avec ses deux enfants âgés de huit et neuf ans. "Je refuse que mes enfants grandissent comme ça", insiste cette mère de famille, qui doute de l'efficacité du masque chez les plus jeunes.

On nous rabâche depuis le début de l'épidémie que les enfants ne sont pas contaminants, on nous dit que le masque est inutile et là, depuis la rentrée de novembre, on les oblige à porter un masque ? Non ! - Sabrina, mère de deux enfants scolarisés en école primaire.

Certains parents ou grands-parents craignent que le masque aient des effets nocifs à long terme sur la santé des plus jeunes. © Radio France - Marine Protais

L'obligation de porter le masque a été étendue à tous les enfants de plus de six ans le 2 novembre dernier. Les enfants présents ce samedi à Orléans sont unanimes : "on ne le supporte pas."

Le masque, à l'origine de malaises ?

A l'école, les enfants doivent désormais porter le masque en classe mais aussi dans la cour de récréation. Shana, dix ans, affirme qu'elle doit même le porter pendant les séances de sport. "Pendant un cours d'endurance on a dû courir environ 2 kilomètres. Dès qu'on est revenu, j'ai eu mal à la tête. Une copine m'a installé des chaises, je me suis installée et j'ai dormi."

Un "petit malaise" qui ne serait JAMAIS arrivé si le masque n'était pas obligatoire, sa mère Caroline en est persuadée. Elle refuse ainsi cette protection qui, selon elle, empêche les enfants de s'immuniser contre toute forme de maladie.

"Il faut les laisser tomber malades pour qu'ils s'immunisent !"

"Si on a de la fièvre, c'est que notre corps combat un virus, quel qu'il soit, met en avant Caroline. Donc les enfants ont besoin de ça, il faut les laisser tomber malade pour qu'ils s'immunisent." Cette maman se souvient que lorsque sa fille avait six mois, elle lavait tous ses vêtements et les objets qu'elle touchait à l'eau de javel, jusqu'au jour où son bébé a fait de l'eczéma.

Mon médecin m'a dit d'arrêter tout de suite de tout nettoyer, de la laisser marcher dans l'herbe, manger de la terre, pour faire son immunité. Résultat, elle n'est jamais tombée malade. - Caroline, une mère de famille.

Comme de nombreux parents présents à la manifestation ce samedi, elle ne s'oppose pas au masque en lui-même, mais elle voudrait que les enfants aient le choix de le porter ou non. Une revendication qu'elle souhaite faire entendre au plus haut sommet de l'Etat.

Les manifestants anti-masques pour les enfants ont rejoint l'inspection académique du Loiret, rue Eugène Vignat à Orléans. © Radio France - Marine Protais

Le petit groupe, une fois réuni devant l'inspection académique du Loiret, s'est filmé. Cette vidéo sera ensuite compilée avec celle des autres rassemblements qui ont eu lieu dans d'autres villes de France ce week-end, afin d'être envoyée à l'Elysée et ainsi atteindre le président de la République, Emmanuel Macron.