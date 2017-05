Orléans : plus de 250 personnes réunies pour une Marche de l'égalité

Le GAGL 45 (Groupe Action Gay et Lesbien Loiret) a organisé ce samedi sa 4ème Marche de l'égalité à Orléans, pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. L'événement a réuni plus de 250 personnes.

Cela fait 4 ans, presque jour pour jour, que les personnes homosexuelles ont le droit de se marier. La loi avait été promulguée le 17 mai 2013. Entre cette date et décembre 2016, plus de 32.000 mariages entre personnes de même sexe ont été célébrées en France. Dont 63 à Orléans et plus de 600 sur l'ensemble du Loiret. Pour Christophe Desportes-Guilloux, secrétaire du Groupe Action Gay et Lesbien du Loiret, la loi a surtout aidé à faire évoluer les mentalités. Il se rappelle de la première marche de l'égalité, en 2013, où "des gens nous regardaient un peu bizarrement dans les rues." Mais depuis l'année dernière, il constate surtout "des sourires, et pas de réflexions désagréables ou de regards en biais".

"Je crois que la société change, oui" - Christophe Desportes-Guilloux, GAGL 45

Principale conséquence du mariage pour tous : l'adoption de l'enfant du conjoint. Héloïne, 40 ans, s'est marié avec sa compagne en 2015 et a enfin pu adopter leur fils. Avant cela, elle n'avait "pas le droit d'aller le chercher à l'école sans autorisation écrite", par exemple. En cas de décès de sa conjointe, elle n'aurait eu aucun droit sur son fils, "alors qu'il aurait encore eu une maman là pour lui".

Si le mariage pour tous représente une véritable avancée, de nombreux couples homosexuels dénoncent encore des insuffisances dans leurs droits. Notamment pour la PMA, la procréation médicalement assistée, toujours réservée aux couples hétérosexuels. Les associations LGBT surveilleront également de près la politique du nouveau Président de la République, Emmanuel Macron, dont elles ne savent pas encore vraiment à quoi s'attendre.

La persécution des homosexuels en Tchétchénie

Cette marche pour l'égalité intervient également quelques semaines après les révélations d'un journal russe, Novaia Gazeta, sur le sort des homosexuels en Tchétchénie. Ces derniers seraient arrêtés et torturés dans les prisons du pays. "Le gouvernement tchétchène prétend qu'il n'y a pas d'homosexuels dans le pays, mais en même temps il en pourchasse", explique Etienne Delécrin, militant d'Amnesty International à Orléans, présent hier lors de la marche. "Régulièrement, il y en a qui sont tués, torturés, ou obligés de quitter leur pays."

4ème Marche de l'égalité à Orléans. © Radio France - Etienne Escuer

Une plainte a été déposée cette semaine devant la Cour Pénale Internationale par plusieurs associations LGBT. Les ONG tentent également de sensibiliser les populations, et de faire pression sur les gouvernements. "Les pays européens sont conscients de ces violations des droits de l'homme", poursuit Etienne Delécrin. "Mais les citoyens doivent être également avertis que ça existe."

Cyril Hanouna accusé d'homophobie

Le présentateur de l'émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna, a de nouveau suscité la polémique, cette semaine. Il s'est fait passer pour un homosexuel à la recherche d'un partenaire, au cours d'une séquence de canular téléphonique. Des homosexuels piégés et humiliés en direct à la télévision : Ralph Souchet, président du GAGL 45 fait part de son indignation et espère que l'animateur sera condamné par la justice.