Orléans : plusieurs syndicats appellent à la manifestation mardi contre le pass sanitaire

"On ne défile pas avec l'extrême droite". Dans un communiqué plusieurs organisations syndicales de gauche loirétaines expliquent ne plus vouloir manifester contre le pass sanitaire le samedi, dans le cortège habituel. En cause, la multiplication de drapeaux et pancartes d'extrême droite dans la foule orléanaise.

La branche loirétaine du syndicat Solidaires, l'union communiste libertaire, NPA (Nouveau parti anticapitaliste) et l'action antiraciste d'Orléans ont alors lancé un nouvel à la manifestation, contre le pass sanitaire notamment.

Le cortège partira ce mardi de la place de Gaulle, à Orléans, à 18 heures.