Orléans : polémique autour d'un documentaire sur l'hommage à Jeanne

Décidément, ces Fêtes Johanniques 2021 sont inédites sur tous les plans ! Elles ont été réduites au strict minimum en raison du contexte sanitaire. Mais, à cela s'ajoute désormais une polémique autour d'un documentaire sur Jeanne.

Pourquoi France 3 renonce à une diffusion le 8 mai ?

Commandé et financé par la ville d'Orléans, à hauteur de 25.000 euros, ce film devait être diffusé le 8 mai sur la chaine France 3. Pour la mairie, c'était une façon de combler l'absence de défilé en ville, impossible pour cause de restrictions sanitaires. Mais, cette semaine, France 3 Centre-Val de Loire a fait savoir "qu'aucun engagement n'avait été signé sur la diffusion". Et, le directeur régional, Jean-Jacques Basier,a préféré renoncer en apprenant que les commentaires seraient assurés par Charlotte d'Ornellas, journaliste à Valeurs Actuelles et ancienne Jeanne elle même. " Nous n'avions rien signé, rien acté avec la mairie"répète le responsable régional de la chaine. " Et à l'approche des élections régionales et départementales, il n'était pas question d'avoir un documentaire trop politisé sur notre antenne de service public"

La journaliste Charlotte d'Ornellas © Maxppp - Vincent Isore

Je trouve cela choquant, c'est une police de la pensée

La réplique du maire LR d'Orléans, Serge Grouard, n'a pas tardé. Habitué du plateau de Pascal Praud, sur Cnews, il est monté au créneau ce vendredi pour dénoncer une censure de la part de France 3. L'élu parle "d'une police de la pensée" qui aurait contraint la chaine à renoncer à la diffusion du documentaire. Il assure que le choix de Charlotte d'Ornellas n'avait rien de "politique". Elle devait simplement dit-il "assurer un commentaire historique" sur ce film de 52 minutes.

Les élus de l'opposition boycottent le tournage et le reste des hommages

Après ce nouveau rebondissement médiatique, les élus de l'opposition municipale, à droite comme à gauche, ont décidé de ne pas participer au tournage du documentaire. La reconstitution d'un mini défilé johannique était notamment prévue ce samedi après-midi devant la Cathédrale d'Orléans.

Pour le Rassemblement Citoyen de la gauche et des écologistes, "le maire ne montre pas sa volonté de conserver à ces fêtes johanniques leur caractère apolitique, leur vertu rassembleuse au-delà des ambitions partisanes et personnelles". Le groupe d'opposition, Ensemble pour Orléans, a également réagi via un communiqué de presse : " une limite a été franchie, nous ne cautionnons pas ces méthodes" dénoncent Ludovic Bourreau, Vincent Calvo, Jihan Chelly et Stéphanie Rist.

Le documentaire sera diffusé le 8 mai sur le site de la ville d'Orléans

Le documentaire commandé par la ville d'Orléans va bel et bien se tourner. Il sera diffusé le 8 mai sur le site de la ville d'Orléans. Et en réponse aux critiques de l'opposition, la majorité municipale s'est fendue d'une petite phrase envoyée ce soir à la presse locale : " « Nous n’entrerons pas dans les polémiques stériles de certains élus d’opposition. La sortie du film documentaire, dans les prochains jours, achèvera de les ridiculiser. »,