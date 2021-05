Orléans : pour la 2e année de suite, la fête foraine n'aura pas lieu

Cette année encore, les manèges ne tourneront pas à Orléans. La fête foraine, prévue du 21 mai au 13 juin sur le site événementiel Chapit'ô de Fleury-les-Aubrais, est annulée. La nouvelle sera officiellement communiquée cette semaine aux 110 forains qui étaient attendus.

Les attractions ne peuvent redémarrer que le 9 juin

Déjà l'an passé, la fête foraine n'avait pas pu être organisée en raison de la crise sanitaire. Même scénario cette année : ce n'est qu'à partir du 9 juin que les forains ont l'autorisation, en France, de relancer leurs manèges et attractions. "Dans ces conditions, venir à Orléans pour quelques jours n'aurait pas été rentable", explique Pascal Jardini, porte-parole des forains (installé lui-même au Mans). "Sans compter qu'une fête foraine, ça ne s'organise pas du jour au lendemain, il faut pouvoir l'annoncer bien en amont", complète Olivier Rouet, directeur général d'Orléans Val de Loire événements.

La fête foraine à... Bourges

L'autre solution aurait été de décaler les dates. Mais cela n'a pas été possible : "Certains forains ont pris des engagements pour Bourges, qui a décidé très vite de déplacer ses dates, la fête foraine aura lieu là-bas du 18 juin au 14 juillet ; on privilégie ensuite les stations balnéaires et le littoral", résume Pascal Jardini.

La fête foraine n'a pu avoir lieu qu'une seule fois sur le site de Chapit'ô, en 2019 © Radio France - François Guéroult

"Nous avons bien conscience que cela fera des déçus à Orléans, conclut Olivier Rouet, mais l'annulation était inévitable." Orléans Val de Loire événements avait déjà dû annuler tous les salons prévus au 1er trimestre 2021 : "Notre priorité maintenant est d'être en capacité d'organiser nos salons prévus à la rentrée, notamment le salon de l'habitat."

La fête foraine, qui se déroulait autrefois sur le site de l'ancien parc des expositions, n'a pu se tenir jusqu'ici qu'une seule fois à Chapit'ô, avec d'ailleurs un certain succès.