"On nous enfume" près de 200 "gilets jaunes" défilent à Orléans pour l'épisode 10 du mouvement

Orléans, France

Les Loirétains ont une nouvelle fois répondu présent au rendez-vous des "gilets jaunes". Comme depuis deux mois et demi, des manifestants en gilet fluo ont défilé dans les rues d'Orléans. 200 personnes se sont mobilisées pour cet épisode 10 de la mobilisation. Une mobilisation en baisse.

Les "gilets jaunes" sont partis de place d'Arc avant de s'installer sur les voies de tram devant la gare d'Orléans puis de déambuler dans les rues en passant par la place du Martroi notamment. Le trafic des voitures et des trams a été perturbé.

Environ 200 « gilets jaunes », selon la police, manifestent dans les rues d’Orléans pour l’épisode 10 de la mobilisation. La circulation des voitures est perturbée. @OrleansMetropol#GiletsJaunespic.twitter.com/Y2VUsRYvuB — France Bleu Orleans (@FBOrleans) January 19, 2019

"Macron fait son one man show" Florence, "gilet jaune"

Déterminés, ceux qui restent ne comptent en aucun cas abandonner le mouvement. Le "Grand débat" proposé par le gouvernement ne les séduit pas.

"On nous enfume" dénonce Christiane. "Emmanuel Macron fait de la communication et prépare la campagne des élections européennes" juge-t-elle. "Il fait son one man show ! Il fait le tour des mairies alors qu'il les méprisait juste avant !" renchérit Florence. "Ce débat est stérile" conclut finalement son ami Jérôme.

Les "gilets jaunes" assurent qu'ils seront là samedi 26 janvier, et tous les autres ensuite.