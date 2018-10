Orléans, France

La mairie d'Orléans vient de publier le texte interdisant, pour la nuit d'Halloween, les comportements susceptibles de causer des violences. Elle veut éviter de revivre les mêmes débordements qui avaient eu lieu en 2015 en marge de la fête, dans le quartier de la Source. Des individus masqués s'en étaient pris à des voitures à coups de battes et de parpaings.

Cette mesure interdit "tout regroupement ou toute déambulation, particulièrement vecteurs de comportements violents et d'incivilités, et ainsi de nature à porter atteinte à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique." Ainsi que "le port, le transport et le maniement de répliques d'armes ou d'armes factices dont l'apparence est telle qu'il est possible de les confondre avec une arme véritable et de susciter une méprise tels que le paintball, sabres ou encore airsoft.". L'arrêté s'applique à une partie du centre-ville et au quartier de La Source.

Appel à la haine sur les réseaux sociaux

Cette année, compte-tenu des appels à la violence diffusés sur les réseaux sociaux à l'occasion de cette fête, la municipalité reprend l'arrêté dans les mêmes termes que les années précédentes. Ce sera la 3e année consécutive. "C'est vraiment un objectif préventif," explique Olivier Geffroy, l'adjoint à la sécurité à Orléans, "il se trouve que l'an dernier nous n'avons pas eu de débordements, cette année, on n'attendait pas à ce qu'il y en ait mais avec les appels à la haine et à la violence sur internet ces derniers jours, à l'occasion d'Halloween, nous devons nous montrer vigilants." "L'auteur de cet appel a fait machine arrière," ajoute l'élu, "il parle de mauvaise blague, mais c'est une bien mauvaise blague car il appelait ni plus ni moins au meurtre sur des policiers. Néanmoins, même s'il a été interpellé, je me méfie de ce qu'il peut se passer."

Dispositif de vidéo-surveillance

Cet arrêté est couplé avec un dispositif de vidéo-surveillance et une coordination avec les différents services de police. "C'est une vigilance pour que la fête ne soit pas perturbée. Cela me paraît indispensable," explique Olivier Geffroy, pour qui "une telle décision était nécessaire pour que la fête reste bon enfant." L'élu indique "qu'il n'est pas question d'interdire les déguisements et les regroupements".