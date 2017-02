Orléans : quand des élèves du CFA sensibilisent d'autres jeunes à la sécurité routière !

18 élèves d'une classe du CFA Orléans Métropole, le centre de formation des apprentis, montent sur scène ce vendredi. Ils présentent une pièce de théâtre sous forme de procès. Elle vise à sensibiliser les jeunes aux conduites à risque au volant comme l'alcool ou la drogue.

"Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir, l'audience est ouverte !" De sa voix forte, Jordan, 24 ans, prend son rôle de juge à cœur. Devant lui, sa camarade Salomé, 16 ans, est la prévenue. Elle est poursuivie pour avoir conduit sous l'emprise d'alcool et de drogue.

Dénoncer les conduites à risque

Tout se passe comme dans un vrai tribunal. Jordan, le juge, rappelle les faits et interpelle la prévenue : "savez vous à quoi correspond 0,85 mg par litre d'air expiré ? Ça correspond à 10 verres de vin madame, je ne sais pas si vous vous en rendez compte !"

En face, Salomé ne sourit plus. Même si c'est un rôle, elle le prend très au sérieux. Et surtout, l'adolescente apprend des choses. "On voit les dangers et quand le juge m'a dit 10 verres d'alcool pour 0,85, c'est impressionnant", raconte la jeune fille.

L'autre procès est celui d'une femme qui a renversé un piéton alors qu'elle téléphonait au volant. En tout, 18 élèves sont mobilisés. Ils ont été accompagnés par la mairie d'Orléans et le conseil départemental d'accès au droit. Un magistrat est venu leur expliquer son métier.

Pour Jessica, 18 ans, l'important est d'avertir les plus jeunes. "Je veux leur dire qu'il faut faire attention, dans une voiture tout peut arriver", souligne l'adolescente.

La vie peut s'arrêter d'un coup, juste à cause d'une soirée où on s'est amusés" - Jessica

Au-delà de l'aspect prévention, cette pièce de théâtre s'inscrit pleinement dans la formation des élèves. Ils sont en classe de première bac pro accueil. "Ils ont vu le fonctionnement de la justice, on a beaucoup parlé d'oralité, on a rencontré des professionnels de différents corps de métier donc c'est très constructif et très formateur", explique Marie-Line Gallegos, leur enseignante.

Les 18 élèves vont se frotter à la scène ce vendredi à partir de 14h à l'auditorium de la médiathèque d'Orléans. 150 personnes sont attendues dans le public, notamment des lycéens venus de quatre établissements de l'agglomération. La présidente du tribunal de grande instance d'Orléans sera également présente.