Orléans renforce la sécurité de son marché de Noël

Suite à l'attentat de Strasbourg, la ville d'Orléans prend des mesures pour renforcer la sécurité sur son marché de Noël. Les fouilles et palpations seront désormais systématiques.

Plus de policiers municipaux et d'agents de sécurité sur le marché de Noel d'Orléans

Orléans, France

Après la fusillade sur le marché de Noël de Strasbourg qui a fait à ce jour, deux morts et une troisième personne en état de mort cérébral ainsi que douze blessés dont six graves, la municipalité d'Orléans a décidé de renforcer la sécurité sur les places qui accueillent le marché de Noel de la Ville. Place du Martroi, un agent de sécurité sera désormais posté à chaque entrée du marché avec fouilles et palpations automatiques. Ces contrôles étaient jusque là aléatoires. Pour cela, la mairie a demandé des effectifs supplémentaires à la société privée chargée de la sécurité des lieux. Les contrôles seront effectués dés l'ouverture du marché à 10 heures le matin.

La Place du Martroi mais aussi la place de la République et le place de la Loire seront plus surveillées © Radio France - Lydie Lahaix

Par ailleurs, les deux autres places, Place de la Loire et Place de la République sur lesquelles des chalets et animations sont installées tout comme le centre-ville vont faire l'objet d'une surveillance accrue de la part de patrouilles de la police municipale. "Un dispositif singulièrement renforcé" selon Olivier Geffroy l'adjoint à la sécurité et tranquillité de la ville d'Orléans. De son côté la Préfecture du Loiret dans le cadre du plan Vigipirate "Urgence attentat" va renforcer les patrouilles des militaires de l'opération Sentinelle.