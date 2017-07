Orléans: Speed burger refuse de livrer dans le quartier de l'Argonne

C’est une information France Bleu Orléans, l’enseigne de livraison à domicile de hamburgers, de nuggets et autres sandwichs boycotte ce quartier de la ville.

Si vous habitez le quartier de l'Argonne à Orléans, les Dakota et les Chicken Bacon de chez Speed burger, ce n’est pas pour vous!. L’enseigne de livraison à domicile ne prend plus les commandes des habitants de ce quartier de la ville. Raison invoquée : l’insécurité. Une décision prise par la direction locale de l'établissement qui invoque des vols et des agressions sur ses livreurs. C'est l'opératrice au standard pour les commandes qui informe le client de cette mesure dés que le mot "Argonne" est prononcé. Cette pratique commerciale fait réagir.

Speed burger possède 50 restaurants en France dont un à Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

Pour Ali Jefrani, président d’une association stop aux discriminations, récemment primé par France 3 pour son clip sur son quartier de l'Argonne, "c’est purement et simplement de la discrimination". Stupéfait par cette pratique de Speed burger, Ali Jefrani estime que "s'il y a des vols ou des violences, on trouve des solutions mais on n'arrête pas du tout au tout".

Il n'y a pas de zones de non droit à Orléans - Olivier Geffroy adjoint à la sécurité

La Mairie d'Orléans juge également la situation inadmissible. Pour Olivier Geffroy adjoint à la sécurité de la Ville: "il n'y a pas de zones de non droit à Orléans, il n'y a pas de quartiers dans lesquels on ne va pas". L'élu municipal entend appeler personnellement la direction locale de l'enseigne pour mettre un terme à cette situation. "Si il y a des problèmes, nous les réglerons avec eux".

Pour Ali Jefrani, "on continue à vouloir donner une mauvaise image du quartier, une mauvaise image qu'il n'a plus". Sentiment partagé par Olivier Geffroy pour qui "dans l'immense majorité des cas cela se passe plutôt très bien à l'Argonne". Informée du reportage la direction de Speed burger n’a pas pris contact avec France Bleu Orléans.