Orléans: succès d'une opération de collecte de cartes postales spéciale été

Une société orléanaise de services à la personne a lancé, au début de l'été, une collecte de cartes postales pour les personnes âgées. Les retours sont nombreux.

C'est la première fois que 'Auprès de Vous', une société orléanaise de services à la personne, lance une campagne de collecte de cartes postales. Les personnes âgées dépendantes sont le coeur de cible et le but est d'écrire une carte postale pendant l'été pour un des 200 clients que compte l'entreprise.

Plus d'une centaine de cartes postales reçues

Deux mois après le lancement, l'opération est un succès car plus d'une centaine de cartes postales ont été reçues. "Avant tout, on est là pour servir le troisième et le quatrième âge ainsi que pour leur créer du lien social mais aussi de l'autonomie" estime Christophe Bonfils, le directeur de 'Auprès de Vous'.

"Quand on voit cela, on est heureux des nouvelles technologies car c'est aussi internet qui nous permet d'y arriver. On est heureux de voir que des méthodes conventionnelles comme les cartes postales, alors que beaucoup pensent qu'elles sont en désuétude, servent encore à créer du lien entre les gens. C'est vraiment sympa."

Roger et Andrée Soler, accompagnés de leur auxiliaire de vie, Marie-Agnès Blouseau. © Radio France - Guillaume Drechsler

Ces cartes postales proviennent d'endroits complètements différents: Corse, Pays Basque, Savoie et même de l'étranger explique Christophe Bonfils. "On a des enfants qui ont écrits avec leur maladresse touchante habituelle, on a même une carte en chinois donc ça vient vraiment de partout. Des vacanciers, curieusement beaucoup dans le sud ouest de la France, ont aussi envoyé des cartes. Dessus, ils souhaitent aux personnes âgées une bonne santé, et puis de profiter de l'été autant qu'eux peuvent le faire au bord de la plage".

Parmi les premiers bénéficiaires de l'opération, Andrée et Roger Soler, un couple de retraités de 88 ans habitant à Orléans. "Je suis contente qu'on s'occupe des personnes âgées qui sont mises de côté" s'enthousiasme Andrée. "J'ai la chance d'être bien entouré. J'admire toutes ces personnes qui font ce genre de travail pour essayer de rendre la vie plus facile à d'autres".

Vivez le reportage complet chez Andrée et Roger Soler, un couple de retraités orléanais faisant partie des premiers bénéficiaires de la collecte de cartes postales. Copier

La société 'Auprès de vous' ne veut pas envoyer ces cartes au hasard mais cibler les bénéficiaires, soit en réveillant le souvenir d'un endroit visité, soit pour faire travailler l'imaginaire. Si vous partez en vacances ou que vous y êtes toujours, vous pouvez encore envoyer des cartes postales à cette adresse: 119 rue du Faubourg Bannier, 45000 Orléans.