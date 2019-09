Orléans : succès pour le spectacle pour le son et lumière projeté sur la cathédrale cet été

Selon la Ville d'Orléans, 67.775 spectateurs ont assisté, du 30 mai au 31 août 2019, au spectacle son et lumière projeté chaque soir du mardi au samedi sur la cathédrale. Cela représente une hausse de plus de 50% par rapport à l'an dernier. C'est la quatrième fois qu'Orléans propose ce spectacle.

Orléans, France

"Nous avons explosé les chiffres cette année !", se réjouit Martine Grivot, adjointge en charge du tourisme à Orléans Métropole, "nous avions eu 40 312 spectateurs la première année en 2016, et chaque année, ces chiffres augmentaient légèrement, mais cet été, la hausse est très importante. "

Entre le 30 mai et le 31 août 2019, selon le comptage de la municipalité, 67.775 personnes ont en effet assisté chaque soir, du mardi au samedi à 23h, au spectacle projeté sur la cathédrale d'Orléans, soit 50% de plus qu'en 2018. Le spectacle "Jeanne, la force de l'âme", projeté lors des fêtes johanniques, était proposé, suivi d'un spectacle créé par des étudiants de l'école de l'image des Gobelins, à Paris, dans le cadre du 500ème anniversaire de la Renaissance.

"On est ravis, le mois d'août a été le meilleur mois avec 35.000 spectateurs", poursuit Martine Grivot : "nous avons eu du beau temps et nous avons aussi bénéficié de la hausse de fréquentation touristique de l'été à Orléans. On sent un vrai engouement pour ce spectacle"