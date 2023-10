Orléans : un accueil de jour pour les mamans en dépression maternelle

On estime qu'une femme sur dix est atteinte de "baby blues" lors de sa maternité. Et parfois cela peut prendre la forme sévère d'une dépression maternelle. A Orléans, dans le quartier Saint-Marceau, une nouvelle structure vient d'être créée pour venir en aide à ces femmes, elle sera inaugurée officiellement ce lundi après-midi : il s'agit d'un accueil de jour géré par l'association Parentèle - une première en région Centre-Val de Loire.

Un mal plus profond que le "baby-blues"

Cette association , dont le locaux habituels sont situés dans le quartier de l'Argonne, existe depuis1994 et réalise déjà près de 800 consultations par an pour la prévention précoce des troubles du lien parents/enfants - consultations réalisées au siège, par téléphone ou à domicile grâce à l'unité mobile qui intervient sur tout le département du Loiret. Beaucoup des mamans sont en fait envoyées à Parentèle par la PMI (Protection maternelle et infantile). Mais cette nouvelle structure est d'une ambition différente : elle peut accueillir pendant toute une journée jusqu'à 3 mamans et leur bébé, au rythme de 2 jours par semaine.

Isabelle Ahlfors, la présidente de Parentèle © Radio France - François Guéroult

"C'est vraiment une structure complémentaire, explique Isabelle Ahlfors, la présidente de l'association Parentèle, car pour certaines mères, qui sont en grande difficulté dans leur relation à leur bébé, les consultations individuelles ou les visites à domicile ne suffisent pas. Il leur faut un temps d'accompagnement thérapeutique plus long, et c'est précisément ce qu'on leur propose dans ce lieu, où elles sont accueillies avec leur bébé de 9h30 le matin et où elles resteront jusqu'à 17h le soir."

Un accompagnement sur toute une journée

A l'intérieur de cet appartement spécialement aménagé, on trouve 3 chambres (avec lit pour la mère et lit pour l'enfant), un espace de vie commun, une cuisine, une salle de bain. De quoi pour ces mères pouvoir se poser toute une journée, entourées par deux puéricultrices, une auxiliaire de puériculture, un médecin bénévole et une psychologue. "L'objectif c'est de les soutenir et plus précisément de les soutenir dans leur rapport au quotidien, souligne Claudine Le Roux, la psychologue. C'est-à-dire que la femme souffrant de dépression maternelle a du mal à faire face au quotidien lié à l'enfant qui lui renvoie beaucoup d'angoisse, beaucoup de souffrance, car elle a à faire, dans son environnement, à des injonctions plus ou moins tacites sur ce qu'est être mère, et que c'est forcément heureux. Ici, elle peut être comme elle est, et surtout exprimer son ressenti."

L'une des 3 chambres aménagés au sein de l'accueil de jour © Radio France - François Guéroult

Cette structure s'adresse à des mères dont le bébé est âgé de moins de 9 mois. Elles s'engagent à être suivies par l'association pendant au moins 1 mois. "Mais cela peut évidemment durer plus longtemps, précise Claudine Le Roux. La dépression maternelle, c'et quelque chose qui parfois ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui prend racine dans ce bouleversement de devenir mère. Notre démarche, c'est d'abord de prendre soin de la maman - c'est pourquoi nous nous occuperons des repas - pour que dans un deuxième temps, elle puisse prendre soin de son enfant." Pour le moment, cet accueil de jour ne fonctionne que les lundi et les vendredi, mais l'association espère pouvoir à terme élargir ces plages horaires.