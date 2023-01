Orléans : un artiste de street art s'estime censuré par la ville et lance une pétition

A Orléans, un artiste s'estime censuré par la ville et lance une pétition, cet artiste, c'est le sculpteur Pascal Nottin. L'an passé, il a eu l'idée de peindre les compteurs extérieurs (eau, gaz, électricité...) dans la rue où il réside, la rue Henri Lavedan, et, à proximité, dans le quartier Saint-Marc. Une pratique déjà lancée en centre-ville d'Orléans par d'autres artistes, comme Train-Train quotidi1 et Naöh, sauf que cette fois-ci, cela n'a pas plu à la ville, qui a procédé à l'effacement des œuvres.

Un compteur peint par un autre artiste orléanais, Traintrainquotidi1, en centre-ville d'Orléans © Radio France - François Guéroult

"Ma démarche était d'abord pédagogique, assure aujourd'hui Pascal Nottin. Je me suis aperçu que les compteurs étaient juste au niveau des yeux des enfants, qu'ils adoraient : je me suis dit : pourquoi ne pas en profiter pour leur faire découvrir des artistes internationaux ?" C'est ainsi qu'il a peint ces compteurs en évoquant Miro, Picasso, Niki de St Phalle, Banksy... "Même des personnes âgées du quartier sont venues me voir quand je dessinais, pour en savoir plus sur ces artistes."

La ville affirme avoir reçu des plaintes

Le pari a semblé si réussi que Corine Parayre, l'adjointe aux quartiers Nord à Orléans, a proposé à Pascal Nottin de mener un projet pédagogique et de peindre un compteur avec des enfants aux Blossières, ce qui a été fait en septembre dernier. "Une super expérience, raconte-t-il, les enfants étaient ravis, il y avait sur place deux médiateurs qui leur expliquaient le fondement de ce projet."

Le projet réalisé en septembre dernier par Pascal Nottin avec des enfants du quartier des Blossières - Pascal Nottin - DR

Changement de ton en décembre dernier. Pascal Nottin reçoit une lettre de la ville d'Orléans, signée par le maire Serge Grouard, lui indiquant que les compteurs de la rue Henri Lavedan avaient été peints sans aucune autorisation, que des plaintes de "propriétaires victimes des dégradations" (sic) étaient parvenues à la mairie. et que les services municipaux procéderaient à "l'effacement des peintures visibles de l'espace public" : depuis, une vingtaine ont déjà disparu.

L'un des compteurs peints par Pascal Nottin rue Henri Lavedan et qui a été effacé par la ville d'Orléans - Pascal Nottin - DR

L'artiste orléanais, lui, ne comprend pas : "je fais ça à la sauvage ? Mais les autres artistes qui ont peint des compteurs à Orléans non plus n'avaient pas d'autorisation, souligne-t-il. C'est même l'essence du street art ! Les choses ont évolué depuis les années 60 et 70 : partout dans le monde, ce travail artistique est mis en avant et attire les touristes. Pourquoi la ville d'Orléans ne souhaite pas le faire ? J'ai demandé à être reçu par le maire ou l'adjoint à la Culture, personne ne m'a reçu." Depuis, Pascal Nottin a lancé une pétition et compte bien ne pas en rester là, "l'art n'appartient pas aux politiques, c'est le public qui fait le succès d'un artiste".

La gauche dénonce "un nouveau rendez-vous manqué avec la culture à Orléans"

De son côté, dans un communiqué cosigné par l'ancien conseiller municipal orléanais Daniel Richard, Ghislaine Kounowski, élue PS d'opposition à la ville, fustige "une décision infondée et affligeante" du maire et "un nouveau rendez-vous raté avec la culture à Orléans" - après déjà, en novembre dernier, l’abandon du projet de réhabilitation des Vinaigreries Dessaux comme lieu d’histoire et d’exposition pour l’art contemporain. La ville d'Orléans, elle, n'a pas souhaité commenter davantage.