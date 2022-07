Orléans : un bus France Services va bientôt sillonner trois quartiers

À partir du lundi 1er août, un bus France Services va circuler dans trois quartiers d'Orléans : La Source, Argonne et Blossières. Il va permettre aux habitants d'effectuer différentes démarches administratives. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques l'a inauguré ce vendredi.

Il y aura bientôt un nouveau bus France Services dans le Loiret. Après celui lancé par le département en avril dans la Communauté de communes des Loges et en plus des 20 maisons France Services existantes, voici un nouveau dispositif pour faciliter l'accès aux démarches administratives. "L'objectif clé est de donner l'accès à un service public à moins de 30 minutes pour l'intégralité du territoire", explique le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini, qui a inauguré le bus ce vendredi. Cette fois, il circulera uniquement dans trois quartiers d'Orléans (La Source, Argonne et Blossières) à partir du 1er août.

Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini est venu à Orléans rencontrer les professionnels des maisons et des bus France Services. © Radio France - François Ventéjou

Après les maisons France Services, "il faut continuer cette montée en accessibilité en allant vers les citoyens, ajoute Stanislas Guerini. Maintenant le dernier kilomètre, c'est d'aller chercher les citoyens les plus loin des services publics." C'est pour cette raison que trois quartiers prioritaires sont visés à Orléans.

C'est l'association Action numérique qui va exploiter le bus. "Les quartiers prioritaires ont pour particularité d'être éloigné des services publics car ils n'osent pas aller vers, estime le directeur Mohamed Ben Amar. Créer un lieu intermédiaire, qui n'est pas stigmatisé comme un lieu public et officiel, ça permet de faciliter les choses. On veut créer de la bienveillance et du soutien pour qu'ils trouvent réponse à leur problématique." À bord du bus, deux agents seront là pour aider les habitants à déclarer leurs revenus ou chercher un emploi.

à lire aussi Le Loiret mise sur un bus itinérant pour faciliter l'accès aux tâches administratives

La Source

Le lundi de 13h30 à 16h30

Le mardi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Le vendredi de 9h30 à 12h30

Argonne

Le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Blossières