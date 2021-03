Orléans : un chat domestique blessé par balle, la municipalité hausse le ton

Il y a quelques jours, un chat domestique a été blessé par arme à feu alors qu'il se promenait dans le quartier Saint Marceau, à Orléans. Une situation intolérable pour Capucine Fedrigo, la toute jeune conseillère municipale en charge de la cause animale.

C'est un véritable coup de gueule que pousse ce vendredi Capucine Fedrigo, la jeune conseillère municipale en charge de la cause animale. Dans un communiqué envoyé à la presse, elle explique avoir été informée le 8 mars dernier, par un vétérinaire , d'un acte malveillant envers un chat domestique du quartier Saint Marceau. L'animal a été victime d'un tir par arme à feu alors qu'il se promenait. Il a pu être opéré et sauvé.

C'est un comportement intolérable

Capucine Fédrigo précise que ce n'est pas la première fois qu'un comportement de " maltraitance animale est commis sur la commune. "En tant que conseillère municipale de la Ville, je tiens à rappeler que ce type de comportement est absolument intolérable" insiste Capucine Fedrigo. Elle rappelle que le fait de "donner volontairement la mort à un animal domestique" est puni par la loi. Une amende de 1.500 euros est prévue, elle monte à 3.000 euros en cas de récidive. Pour le minou de Saint Marceau, son propriétaire a porté plainte et la ville espère bien que l'auteur des faits sera retrouvé et sanctionné.

Capucine Fedrigo, conseillère municipale en charge de la cause animale - DR

La problématique des chats errants

Toujours dans son communiqué à la presse, Capucine Fedrigo explique que la ville travaille actuellement à trouver des solutions sur la problématique des chats errants. Dans certains quartiers, les petites bêtes à poil prolifèrent de façon excessive. Mais, cela ne justifie pas de recourir à la violence pour s'en débarrasser. Et là dessus, la conseillère municipale est très claire : " Je tiens à souligner qu’en aucun cas des excuses tirées de ce que ces animaux provoqueraient une quelconque « nuisance » ne sauraient être acceptées pour justifier leur mise à mort ou des actes de cruauté à leur égard". Elle invite d'ailleurs les habitants, qui sont témoins d'actes malveillants envers des animaux, à contacter la police municipale ou leur mairie de quartier.

Des actes qui ne doivent pas rester impunis

Capucine Fedrigo rappelle que la Ville et ses élus sont particulièrement attentifs au bien-être animal et c'est d'ailleurs pour cela qu'une délégation spécifique à la cause animale a été crée en 2020. " A l’heure où nous mettons en œuvre des dispositifs pour protéger nos arbres d’éventuelles dégradations, nous souhaitons fermement que les actes de mauvais traitement envers les animaux ne restent pas impunis sur notre territoire"