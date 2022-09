Orléans : un dimanche sans voiture dans l'hyper centre ville

L'idée est venue d'un atelier citoyen, dans le quartier Bourgogne, à Orléans : une trentaine d'habitants, qui travaille sur la mobilité douce, a proposé de tester un dimanche sans voiture dans l'hyper centre. La ville a donné son feu vert pour ce dimanche 18 septembre. L'évènement s'inscrit dans le cadre de la 21ème semaine européenne de la mobilité et aussi dans le cadre des 39èmes Journées du Patrimoine.

L'hyper centre interdit aux voitures de 10 heures à 18 heures

Concrètement, l'accès aux véhicules motorisés sera interdit de 10 heures le matin à 18 heures le soir, entre les mails et les quais de Loire. En gros, ça correspond aux secteurs Bourgogne et République. Sur cette même journée, les transports en commun, tram et bus, seront eux totalement gratuits sur l'ensemble de la Métropole.

Pour une première, on y va en douceur !

" C'est une première, donc, il faut y aller en douceur et en rassurant" explique Romain Roy, l'adjoint au maire chargé de la transition écologique. " Si c'est concluant, peut-être qu'on pourra l'étendre sur le territoire orléanais et pourquoi pas plusieurs dimanches de suite " précise l'élu. Pour Romain Roy, cette journée s'inscrit aussi dans un projet à plus long terme. " La ville doit travailler sur une zone à faible émission avant 2025, et ce type d'expérimentation nous nourrira pour de futurs choix et pour atteindre l'objectif des moins 50% de CO2 en 2030."

Et pourquoi pas tous les week-ends ?

Mais, la ville pourrait-elle aller plus vite et plus fort ? C'est ce que propose l'écologiste Jean-Philipe Grand, élu d'opposition à la ville et à la Métropole. " Aujourd'hui, on est face à de grands défis climatiques. Pourquoi ne pas piétonniser l'hyper centre d'Orléans tous les week-end, dès maintenant ? Je pense que les Orléanais sont prêts, ils en ont envie et les commerçants aussi." Jean-Philippe Grand vient d'ailleurs d'écrire au président de la Métropole, Serge Grouard, pour lui proposer une série d'actions concrètes et immédiates pour répondre à l'urgence climatique et environnementale.

A l'occasion de ce dimanche en douceur, plusieurs stands d'information sont prévus autour du vélo, de la qualité de l'air, du cyclotourisme. Une parade à vélo est organisé à 15 heures au départ de la Cathédrale d'Orléans. Tout le programme de ce dimanche en douceur est à retrouver sur le site Orléans Métropole.