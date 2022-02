Orléans : un gardien d'immeuble sauve la vie d'une femme et survit à quatre coups de couteau

Son geste a ému tous les habitants et habitantes de la résidence, et même au-delà. Laurent Moindrot, gardien d'immeuble dans le centre-ville d'Orléans, a reçu quatre coups de couteau dans la nuit de mardi 2 à mercredi 3 février 2022, en s'interposant entre une jeune femme et son compagnon, un locataire de la résidence, qui la menaçait avec un couteau.

"Dans ces cas-là, je vois rouge et j'interviens !"

Tous les résidents le savent bien. Ici, on peut sonner chez le gardien à n'importe quelle heure car Laurent se rend toujours disponible : "Ma priorité, c'est rendre service à mes résidents et ici, tout le monde me tutoie, il n'y a pas de monsieur Laurent ou de monsieur le gardien !"

Cela fait deux ans qu'il est gardien de cette résidence, où il a déjà été confronté à des affaires difficiles, drogue ou violences conjugales, mais jamais il n'avait été blessé. "Quand je tousse, cela me fait souffrir", admet-il. "Je sors à peine de l'hôpital donc ça va mais psychologiquement, ce n'est pas le top !"

Pourtant, si c'était à refaire, Laurent ferait exactement ce qu'il a fait cette nuit-là, quand il a entendu une jeune femme l'appeler au secours sur le palier : "J'étais avec mon amie, on rangeait la vaisselle et j'ai entendu cette jeune femme crier, heureusement qu'elle était dans le couloir. Dans ces cas-là, je vois rouge et j'interviens ! Mon amie m'a dit d'y aller vite pendant qu'elle appelait la police."

Sur le palier, Laurent découvre donc un locataire qui menace sa compagne avec un couteau, le gardien s'interpose alors et reçoit quatre coups de couteau dans le dos, ce qui lui permet d'échapper au pire : "Je suis resté conscient, j'ai pu répondre à la police, à mon patron qui est arrivé sur place, je leur ai juste parlé avec deux litres de sang en moins !"

"J'ai agi par instinct de sauver une vie humaine !"

Grâce à lui, la jeune femme est saine et sauve. Pourtant, Laurent n'aime pas qu'on lui dise qu'il est un héros : "J'ai juste sauvé la vie d'un être humain, point barre. Je n'ai pas réfléchi, j'ai agi par instinct de sauver une vie humaine." Tout juste reconnaît-il être à la fois "courageux et inconscient".

En revanche, sa voix se brise légèrement quand il montre les messages de félicitations qu'il a reçus, "de gens que je ne connais même pas !" Le gardien dévoué semble ne pas en revenir : "Moi, j'essaye de prendre soin de mes résidents alors quand ils me disent que j'ai fait preuve de bravoure, ça fait quelque chose !"

Laurent a été hospitalisé pendant cinq jours, il est rentré chez lui lundi 7 février et, petit à petit, il récupère. Ce grand-père de six petits-enfants a encore sa maman et il a une fille. Sa dernière petite-fille est née il y a trois semaines et Laurent compte bien profiter d'elle le temps de sa convalescence. À cause de ses blessures, il ne pourra pas reprendre le travail avant au moins trois mois. Il est arrêté jusqu'au 21 mai.

L'auteur présumé des coups de couteau, lui, est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement et il a interdiction de pénétrer dans la résidence. "Moi, je n'ai pas peur pour moi", confie Laurent, "j'ai plus peur pour mes résidents."

