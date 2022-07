Orléans : un mois de juillet rayonnant pour le tourisme

La saison estivale s'annonce plus que bonne sur Orléans et la métropole. L'Office de tourisme vient de publier un premier bilan sur juillet et tous les compteurs explosent. La ville profite du retour des touristes étrangers qui avaient déserté la France en 2020 et 2021 avec la crise sanitaire.

Le chiffre est saisissant : sur ce mois de juillet 2022, le nombre de touristes étrangers, en visite à Orléans, a augmenté de 70% par rapport à juillet 2021. Les Allemands, les Néerlandais restent les plus nombreux. Mais, les Espagnols, les Anglais et les Américains font aussi leur grand retour.

Les touristes étrangers sont de retour et même en force

"Il y a un vrai changement avec l'an passé détaille Marie-Philippe Lubet, la vice-présidente la Métropole chargée du tourisme. Sur ce mois de juillet, les étrangers représentent 30% des touristes qui viennent demander des renseignements à l'Office." Pour l'élue, ces touristes, étrangers et français, ont tendance aussi à rester plus que quelques heures sur la métropole. "Nous ne sommes plus seulement une porte d'entrée vers la Loire et les Châteaux. Les touristes viennent plusieurs jours pour le patrimoine et aussi se mettre au vert avec le cyclotourisme".

Marie Philippe Lubet, vice présidente d'Orléans Métropole, en charge du Tourisme © Radio France - Patricia Pourrez

Depuis un an que l'Office a déménagé de la place Sainte-Croix à la place du Martroi, il a aussi gagné en visibilité et ça se voit dans les bilans. Sur ce mois de juillet, la boutique a fait + 29% de ventes par rapport l'an passé sur la même période, la billetterie est à + 73% (entrées musées, châteaux, évènements), les ventes en ligne direct sur le site tourisme-orléansmetropole.com font elles + 70%. "Au global, sur tous nos produits et nos prestations, on est à + 36%. C'est vraiment un bon début de saison" assure Marie-Philippe Lubet.

Carton plein cet été encore pour le petit train touristique

C'est un marqueur fort de la tendance touristique : le petit train, qui part devant l'Office de tourisme, fait lui aussi un carton cet été. Sur le mois de juillet, il compte 32% de clients de plus qu'en juillet 2021. "Nous aussi, on constate que les étrangers sont de retour notamment les Espagnols qui n'étaient pas là l'an passé explique Patrick, l'un des chauffeurs du train. Quand il fait très beau comme en ce moment, je roule souvent à plein. Il m'arrive même de devoir refuser du monde et de leur dire d'attendre le tour d'après". L'été, le petit train fonctionne tous les jours de 11 heures à 18 heures.

Le petit train au départ de l'Office de Tourisme © Radio France - Patricia Pourrez

Les campings de la métropole devraient profiter de cette bonne fréquentation. Celui d'Olivet affiche complet quasiment tout l'été avec des réservations très en amont. Du côté des hôtels et des restaurants, les premières tendances sont aussi plutôt bonnes. Seul bémol, les périodes de fortes chaleurs de juillet ont pu freiner la consommation sur les prestations de plein air et impacter le secteur de la restauration.