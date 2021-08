Orléans : un nouvel appel à manifester ce samedi contre le pass sanitaire

Les opposants au pass sanitaire veulent continuer à mettre la pression : un nouvel appel à manifester est lancé pour ce samedi, à 14h30 place de la République à Orléans, par plusieurs syndicats et organisations : la CGT du Loiret, Solidaires, le NPA, La France insoumise et le "collectif pour les jours heureux".

Il s'agit de la quatrième mobilisation hebdomadaire d'affilée, contre l'instauration du pass sanitaire et l'obligation vaccinale des professionnels de santé, mais également des professionnels des établissements recevant du public. Dans un communiqué, les organisateurs accusent le gouvernement "d’instaurer un contrôle et une surveillance généralisée sur la population et de la diviser entre vaccinés et non vaccinés, de discriminer à l'embauche, de suspendre le salaire ou de licencier des salariés en CDD ou précaires, parce qu’ils et elles ne sont pas vacciné(e)s, de refuser l’accès à tous les lieux publics à toute une population, de refuser l’accès des patients dans les hôpitaux" (NDLR : hors urgences).

Deux jours avant l'entrée en vigueur de l'élargissement du pass, le 9 août, aux bars et restaurants, mais également aux longs trajets en train ou en avion, les manifestants espèrent continuer sur leur lancée : samedi dernier, entre un millier, selon la police, et 3500 personnes, selon les organisateurs, se sont ainsi rassemblées à Orléans. Une mobilisation plus forte que la semaine précédente.

De son côté, un collectif de citoyens du Gâtinais montargois organise, après le 1er rassemblement samedi 1er juillet 2021, une seconde manifestation à Montargis ce samedi à 14h00. La manifestation s'élancera de la gare SNCF, pour rejoindre la place du 18 juin 1940 et la sous-préfecture.