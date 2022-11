Orléans : une collecte pour les combattants ukrainiens ce samedi à la patinoire

Depuis le début de la guerre en Ukraine, fin février, Véra Vynokurova n'a pas compté ses heures pour venir en aide à ses compatriotes, réfugiés en France ou restés au pays. Via l'association Kalyna, cette fleuryssoise a déjà organisé plusieurs collectes. Celle de ce samedi à la patinoire d'Orléans à 18h15 est un peu particulière. "Je connais bien la présidente de la Croix-Rouge dans le Loiret, qui elle-même a des liens avec le club de hockey, on a donc organisé cette collecte à l'occasion d'un match des Renards" explique Véra.

Des couvertures, des couettes et des produits d'hygiène

Il s'agit d'une collecte d'abord et surtout pour les combattants ukrainiens, "ils manquent de couvertures, de couettes, de produits d'hygiène. Comme ils changent souvent de position, ils abandonnent parfois les affaires derrière eux ou alors ce sont des choses qui ont trainé dans la boue, qui ne sont plus utilisables". Tout sera collecté par Véra et envoyé ensuite au siège de l'association Kalyna, en région parisienne. "Plusieurs transporteurs acceptent gratuitement de prendre nos colis pour les emmener en Ukraine et après, on a des relais sur place" précise Véra.

"Jamais, je n'aurai cru qu'on serait encore en guerre en novembre"

Pour cette mère de famille, installée en France depuis 2010 avec son mari et ses enfants, c'est tout naturel de participer à cette chaine de solidarité. Mais, très vite, sa gorge se serre et ses yeux s'embuent, quand on évoque avec elle le conflit qui s'enlise. "Jamais, je n'aurai cru qu'on serait encore en guerre en novembre. On est fatigués, stressés par la situation et surtout on se demande quel avenir aura notre pays. Nous mêmes, on a eu des proches tués au combat et on pense aussi à tous ces blessés et ces handicapés de guerre."

Véra a encore une partie de sa famille et de sa belle-famille en Ukraine, "ils ne sont pas dans des zones de guerre. Mais ils voient passer des missiles au-dessus de leurs têtes donc forcément ils sont inquiets et nous aussi." En tous cas, Véra garde espoir pour la suite. " L'Ukraine finira pas gagner, je n'ai aucun doute là-dessus".