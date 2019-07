Orléans : une manifestation pour augmenter le budget des EHPAD

Orléans, France

Ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont des revendications à faire entendre. Réunis devant le conseil départemental du Loiret, ce lundi 1er juillet, les trente manifestants ont clamé leur inquiétude pour l'avenir des EHPAD, les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes.

Beaucoup de membres de syndicats, comme Nicole, ancienne membre d'un service de psychiatrie en hôpital : "En EHPAD, les conditions de travail, c'est de la maltraitance institutionnelle. On fait la toilette à la chaîne. Et encore, _la douche, c'est une fois tous les huit-dix jours_... Quand on est dépendant, c'est forcément insatisfaisant."

Pour les personnes âgées, on fait le minimum." Elisabeth, une manifestante

Pour elle, le principal problème est budgétaire : il n'y a pas assez de personnel. "A l'hôpital de Fleury, c'était un quart de temps d'animateur pour soixante personnes. C'est insuffisant."

Elisabeth, elle, est venue en soutien. Sa mère est dans un EHPAD depuis le mois d'avril : "On en fait beaucoup sur la protection des animaux, mais la protection des personnes âgées, elle, est fait au placard, on leur fait le minimum", clame-t-elle.

Le département renvoie à un plan d'action datant de 2015

Une représentation des manifestants a été reçue dans les locaux du conseil départemental, "sans avancée ni proposition" selon la CGT. "Ils nous renvoient vers l'ARS, alors que l'ARS nous renvoie vers le département", détaille le syndicat. Du côté du conseil départemental, on rappelle que ces compétences sont celles de l'Etat, et rappelle l'existence de son plan "Loiret bien vieillir", lancé en 2015, qui vise la "reconstruction ou la restructuration de 24 EHPAD".