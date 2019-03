Orléans : une quarantaine de personnes mobilisées contre la fin de la trêve hivernale

Orléans, France

Le retour de l'angoisse pour des milliers de Français. Après cinq mois de répit, les expulsions locatives pour impayés vont pouvoir reprendre à compter de ce lundi. C'est la fin de la trêve hivernale qui a débuté le 1er novembre 2018.

250 expulsions locatives en 2018 dans le Loiret

Dans le Loiret, les expulsions sont en hausse. On en a compté 250 en 2018 contre 171 l'année précédente. À l'échelle du pays, c'est une hausse de 46% en 10 ans selon l'association Abbé Pierre. Pour dire non à la fin de cette trêve, une quarantaine de personnes se sont mobilisées sur la Place d'Arc à Orléans, ce samedi après-midi. Jany Maufrais est la porte-parole d'Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne) dans le Loiret, et pour elle les solutions au problème du logement sont simples : "Nous on demande la fin de la baisse des APL, des logements sociaux pour tous, la réquisition des 6 000 logements vides sur Orléans. On souhaite que personne ne soit mis à la rue lundi, ni après, que les gens soient logés dans appartements dignes. Emmanuel Macron avait promis que plus personne ne dormirait dehors... Il y a toujours 140 000 SDF. Il y a 9 millions de pauvres en France alors qu'on est le sixième pays le plus riche au monde."

"On a peur de trouver plus de gens dans la rue."

De son côté, Denis Petitjean est maraudeur bénévole pour l'association la Main tendue à Orléans. Il fait ça depuis des années, et à chaque fin de trêve hivernale, il a la même crainte : "On a peur de trouver plus de gens dans la rue. Il y a plein de gens qui sont dans l'angoisse qui savent que le loyer n'a pas été payé. Il y a des gens qui ne savent pas à qui s'adresser, qui sont perdus dans le dédale des démarches."

Le rassemblement a un temps été rejoint par la soixantaine de gilets jaunes qui ont manifesté ce samedi après-midi à Orléans.