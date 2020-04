La Ville d'Orléans va distribuer 130 000 masques dans les boîtes aux lettres des habitants à partir du 5 mai

La Ville d'Orléans annonce qu'elle va distribuer deux masques réutilisables par foyer, entre le 5 et 7 mai prochain. Ce sont les agents municipaux qui les déposeront dans les boîtes aux lettres. Pour les familles de plus de deux personnes, il faudra se déplacer pour récupérer les autres masques.

La Ville d'Orléans indique qu'elle va distribuer 130.000 masques grand public et réutilisables dans les boîtes aux lettres, entre le 5 et le 7 mai prochain. Ce sont les agents municipaux (150) qui vont assurer la mise sous enveloppe et la distribution.

Deux masques par foyer, dans un premier temps

La Ville précise que "deux masques seront remis à tous les foyers". Pour les familles composées de plus de deux personnes de plus de 11 ans, il sera possible d'obtenir "autant de masques qu’il leur manque" sur orleans-metropole.fr ou en contactant la Ville d’Orléans au 02.38.79.29.99. La mairie proposera alors "un rendez-vous pour la récupération des masques manquants dans six lieux définis".

"Il leur faudra se munir d’un justificatif permettant d’attester du nombre de personnes de plus de 11 ans vivant chez elles - livret de famille, par exemple. Les personnes ne pouvant se déplacer sont invitées à contacter la cellule de crise pour qu’une livraison puisse être organisée."

165.000 masques destinés aux habitants déjà en stock

Ces masques proviennent à la fois des commandes effectuées par la Ville d'Orléans (160 000 masques achetés à trois sociétés différentes sont déjà arrivés à ce jour, indique la Ville) et de l'appel aux couturiers et couturières bénévoles lancé mi-avril par le maire d'Orléans Olivier Carré (5000 masques en tissu déjà fabriqués à ce jour, par 500 bénévoles).