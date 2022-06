Orpea : des centaines de salariés en grève dans une trentaine d'Ehpad ce vendredi

Myriam Tirler / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Des salariés du gestionnaire d'Ehpad Orpea sont en grève ce vendredi. Un mouvement qui concerne entre 500 et 600 salariés dans "une trentaine d'établissements Orpea en France", indique sur franceinfo Guillaume Gobet, délégué syndical CGT de la filière Ehpad du groupe Orpea. Les salariés ont lancé un mouvement de grève après la décision prise mi-mai par Orpea de ne pas leur verser de prime d'intéressement cette année. Il y a229 établissements Orpea en France.

Une prime de 700 euros environ

"Nous avons encore des établissements où nous apprenons que les gens sont partis en grève", précise Guillaume Gobet, qui regrette une décision du groupe qui a "mis le feu aux poudres". Cette prime représente "aux alentours de 700 euros chaque année, ce qui permet aux salariés de payer leurs vacances", explique-t-il. Selon lui, la décision du groupe "va priver énormément de familles de vacances, c'est pour ça que cette colère est aussi soudaine et bien plus violente que le groupe ne le pense". La grève est notamment lancée à l'Ehpad Orpea de Schiltigheim (Bas-Rhin), Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), et Bourges (Cher).

Le groupe compte verser la prime "Macron"

Dans la tourmente depuis la sortie en janvier du livre-enquête "Les Fossoyeurs", la direction de l'entreprise a précisé vendredi à l'AFP qu'elle espérait cependant verser cette année une "prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" (Pepa), dite prime "Macron", de 1.000 euros par salarié. Cette décision a d'ailleurs été actée "avant même l'annonce" de la grève, selon la direction. Mais selon Keline Sivabier, déléguée syndicale nationale CGT, les salariés toucheront moins que les années précédentes, où ils avaient touché l'intéressement et la prime Pepa.

Malgré ce mouvement, "la continuité des soins et de l'accompagnement des résidents a été assurée au sein de l'ensemble des établissements concernés, grâce à l'engagement des équipes et à la solidarité d'établissements voisins", a précisé la direction.