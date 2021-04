Orthez : le préfet rejette une nouvelle fois le divorce avec Sainte-Suzanne

La nouvelle était très attendue du côté des pros et des anti-défusion. Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rendu son verdit ce jeudi 8 avril : Sainte-Suzanne et Orthez resteront unies. Eric Morvan, l'ancien préfet, avait déjà refusé la scission en juillet 2017. Mais le 8 octobre 2020, la Cour Administrative d’appel de Bordeaux avait rejeté l'arrêté de l'époque demandant au préfet des Pyrénées-Atlantiques de trancher, il avait alors six mois pour rendre sa décision. Il aura attendu le tout dernier jour pour le faire.

Une défusion qui aurait pénalisé Orthez

La préfecture explique sa décision dans un communiqué. "Le refus opposé par le préfet à cette demande se fonde sur l’évaluation de la pertinence du projet au regard des objectifs de rationalisation de l'action administrative et d'adaptation des services publics aux besoins spécifiques de l’ensemble de la population concernée". Le préfet estime que la défusion engendrerait plus d'inconvénients que d'avantages. Il met notamment en avant le fait que si l'indépendance serait financièrement viable pour Sainte-Suzanne, il n'en serait pas de même pour la ville d'Orthez qui serait amputée de 10 % de sa population. "En retirant 10 % des ressources fiscales de la commune d’Orthez [...], la scission grèverait trop fortement l’autonomie financière de la commune d’Orthez", précise le communiqué.

Le maire d'Orthez, Emmanuel Hanon, se satisfait de cette décision. "Le préfet valide en tout cas sans tambour ni trompette, en essayant d'être le plus objectif possible, indique le maire, les études sérieuses que nous avons réalisées ces derniers mois, à la fois financières, mais pas seulement, qui indiquent aussi les problématiques administratives et surtout, qui ne reviennent pas sur quelque chose qui semble aller dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire d'être plutôt rassemblés qu'éparpillés".