Orthez : les Alcooliques Anonymes ouvrent leurs portes pour leurs 30 ans

Le groupe des Alcooliques Anonymes d'Orthez fête ses 30 ans d'existence, ce jeudi soir, à la salle Darius Milhaud, au théâtre Théâtre Francis Planté. Une réunion publique est organisée à partir de 17h, pour expliquer comment ce mouvement a aidé de nombreuses personnes souhaitant arrêter de boire.

Autour d'un buffet, sans alcool évidemment, les membres de l'association des Alcooliques Anonymes d'Orthez vont fêter les 30 ans du groupe. Tous les jeudis, ils prennent en charge tout ceux qui le souhaitent: ceux qui viennent spontanément, ou ceux qui sont envoyés par des médecins après des traitements ou des cures, comme à la Clinique du Château de Préville à Orthez par exemple.

"Parler de la maladie à la maison, c'est devenu plus facile avec l'association." — Martine

Le nom des "Alcooliques anonymes" est évidemment très connu, via les films, notamment, mais on ignore souvent comment se déroulent ces réunions. Il y a la traditionnelle présentation : "Bonjour, je m'appelle..., je n'ai pas bu depuis tant de jours". Puis, ça devient un moment d'échanges où la parole se libère.

"Je suis tellement tombé au fond du trou que je n'en pouvais plus. Désormais, je prends mon fromage sans vin rouge et ça me va très bien." — François